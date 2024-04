Lorenzo Lazo y Luz Blanchet revelan si tienen planes de boda a un año de haber iniciado su relación

A punto de celebrar su primer aniversario de novios, Lorenzo Lazo y Luz Blanchet siguen construyendo los cimientos de su relación, la cual cada día se consolida, a través del amor que ambos se tiene y de la complicidad que comparten. Algo de lo que sus seguidores han sido testigos a través de los discretos vistazos que la pareja ha compartido en sus redes sociales sobre su noviazgo, en donde los hemos visto viajando por el mundo y disfrutando al máximo de su compañía, dejando en claro que las cosas van viento en popa. Algo de lo que hablaron en un reciente encuentro con la prensa, en donde con total sinceridad se refirieron a su relación y en la que respondieron si es que existe la posibilidad de una boda.

©@lazomargain



Luz y Lorenzo están a punto de cumplir un año de novios

Fue durante una charla que sostuvo con el programa De Primera Mano que Lorenzo y Luz fueron cuestionados sobre si es que entre sus planes se encuentra el llegar al altar y sellar su amor con una ceremonia nupcial, algo a lo que respondieron de forma puntual: “A estas alturas de nuestra vida y de nuestra relación, un papel no va a cambiar los que somos, lo que sentimos y lo que estamos viviendo”, comentó Lazo con total sinceridad.

Por su lado, la conductora ahondó en el tema, dejando en claro que por el momento prefieren tomarse las cosas con calma y disfrutarlas al máximo. “Vamos un día a la vez, nos ha funcionado increíble vivir de esta manera, porque aparte, cuando no te atan hijos, no te ata una casa en común que compraste, es una forma todavía más auténtica de que estás porque quieres estar, así o más claro”, dijo Luz convencida.

©@lazomargain



La pareja ha dejado en claro que no necesita de un papel para hacer oficial su amor

En la misma charla, Luz Blanchet habló de la personalidad detallista de Lorenzo Lazo, a quien reconoció por ser un hombre sumamente romántico: “A mí me impresionó cuando empezabamos (nuestro noviazgo), nos fuimos a Guatemala, y me dice: ‘Cumplimos 100 días’... Es súper detallista, tiene muchas cosas que enamoran”, compartió la presentadora. Por su lado, Lorenzo dejó entrever que para su primer aniversario está preparando una sorpresa para su amada, pues al ser cuestionado al respecto, prefirió no entrar en detalles: “Estamos decidiendo todavía”, dijo el economista.

Lo que más le enamora de Lorenzo Lazo

Hace unos meses, Luz Blanchet habló de la enorme admiración que tiene hacia Lorenzo Lazo, a quien describió como un hombre lleno de cualidades y con un sentido del humor que enamora. “Sí tiene un muy buen sentido del humor, tiene bastantes ocurrencias… es padrísimo poder estar con alguien… Me gusta su energía, me gusta su forma de pensar, me gusta que es un hombre de compromisos. Yo no lo conocía en persona hasta el día del evento al que no pudo ir Jorge Zarza… y bajando del escenario se me hizo una cara conocida… Fue como muy natural empezar a platicar…”, expresó durante una charla que sostuvo con los medios de comunicación a las afueras de Televisa.