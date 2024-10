Luz Blanchet revela la razón por la que no se casaría con su novio Lorenzo Lazo

Sin duda alguna, la relación de Luz Blanchet y Lorenzo Lazo cada día se consolida más. Algo de lo que la presentadora y el economista han dado muestra en sus redes sociales, donde suelen compartir los detalles más especiales de su romance. Sin embargo, para Luz la idea de tener una boda y una vida en matrimonio con el economista no está dentro de sus planes a corto o mediano plazo, pues no cree que es algo que necesiten, pues realmente disfrutan al máximo de su relación como está ahora.

© IG @lazomargain Lorenzo Lazo y Luz Blanchet llevan poco más de un año saliendo

Algo de lo que Luz habló en una reciente charla con el programa Ventaneando, en la que sincera, habló de las razones por las que una boda no sería viable para ellos en estos momentos. “¿Sabes qué? Me gusta este como noviazgo eterno. ¿Sabes? O sea que cada vez que lo ves ya te mueres de ganas de verlo. O sea, que el día a día, estás con él o él está contigo, porque quieras estar, porque no me atan hijos, casa, negocio, nada. Entonces es un rollo tan auténtico”, compartió.

© IG: @lazomargain Luz Blanchet y Lorenzo Lazo han consolidado su relación a través de los días

En ese mismo sentido, la intérprete dejó en claro que el hecho de que una boda no esté dentro de su planes, no ha impedido que incluso sus hijos ya convivan con Lorenzo“O sea, acaba de ser día del novio, ahora en el día del novio, le fui a comprar unas flores monísimas y me fui yo a comprarle sus chocolates favoritos con sus flores. Entonces haz de cuenta que llego e iba yo con el chofer, pero con mis hijos porque veníamos del oculista, entonces veíamos la tribu”, contó la presentadora.

Luz continuó con su relato: “Recibe el regalo... Entonces dije: ‘No, ya vámonos’ y Lorea: ‘No, mamá, espérate más’. Y en eso ya me escribió mensaje y entonces me dice: ‘¿En qué parte del mundo estás?’. Y yo: ‘Este señor me huele de verdad, sabe dónde estoy’. Y yo: ‘¿Por?’, me dice: ‘Porque si me dices que tú estabas cerca, cuando me trajeron este regalo me voy a dar una sentida’. Le dije: ‘Es que estoy afuera de tu casa’, ‘Pasas ahorita’, dije: ‘Pero con toda la tribu’. Y entonces el día del novio lo pasé en familia, comiendo pizza, en su casa, con mis hijos”, agregó ilusionada.

La dinámica de la relación

Como novios de estos tiempos, Luz confesó, hace unos meses, que cada uno vive en su casa, una dinámica que les ha funcionado muy bien hasta el momento: “Sí. Hoy se dan mucho estas relaciones en las que, segundas y terceras vueltas, cuando ya tienes hijos, casa, manejas tu vida y cuando te ves, te ves con unas ganas increíbles de compartir. Así es como ahorita estamos”, explicó la conductora al programa Ventaneando.

La conductora también respondió sobre la relación que sostuvo en su momento su novio con Edith González: “Yo creo cuando empiezas una relación es de ahí para delante. El que sea este semejante pedazo de hombre, no queda más que agradecer a las relaciones que ha tenido, que hayan sido parte de ser parte de este ser humano”, dijo.