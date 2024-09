Luz Blanchet confiesa cómo la conquistó Lorenzo Lazo: ‘Sabe cómo tratar a una mujer’

El año pasado, Luz Blanchet y Lorenzo Lazo, viudo de Edith González, sorprendieron con el anuncio de su noviazgo, desde entonces, la pareja ha estado disfrutando de este romance a plenitud. Como pocas veces, la conductora se sinceró, durante una entrevista con Pati Chapoy, en la que, por primera ocasión, reveló qué fue lo que la conquistó del financiero, a quien conoció en diciembre del 2022, en un evento al que, asistió a conducir en lugar de Jorge Zarza, donde se encontró con su destino: “Lo saludé y empezamos a platicar como si lo conociera de toda la vida”, recordó.

Por primera ocasión, Luz le confesó a Pati, qué fue lo que la conquistó de Lorenzo Lazo: “Lo primero que me atrajo es que se acordaba de toda la plática que habíamos tenido en diciembre. Encontrar hombres que sepan escuchar de esa manera y luego, que te pueda hablar de cualquier tema, que nunca se acabe la plática, que puedas saltar de un tema a otro. Físicamente también me gustaba. Es un hombre que sabe cómo tratar a una mujer, cómo atenderla, escucharla, hacerla sentir bien, que tenga sentido del humor”, reconoció.

El primer hombre que han conocido a sus hijos

En esta conversación, Blanchet contó que, en los más de 13 años que lleva divorciada, Lorenzo es el único hombre que les ha presentado a sus tres hijos: “Es la primera vez que tengo una relación que tiene semejantes ingredientes y valores. Él es la única persona que, después de divorciada, le he presentado a mis hijos”.

También recordó cómo fue que les presentó a los trillizos, Aitana, Lore y Lander: “Vino a mi casa, comimos, invité a unos amigos, para que no sintiera tanta presión. Estaba segura de que les iba a caer bien”.En el tiempo que llevan de relación, la convivencia familiar se ha extendido y, además de que Lorenzo convive con los chicos, ella también lleva una gran relación con Lorenza, la única hija del experto en finanzas: “El día que la conozco, estaba Lorenza, su esposo y uno de sus hijos, la pasamos súper bien, no sabes lo bien qué me cayó. Tiene brillantez, su sentido del humor, es guapísima, encantadora”, comentó sobre la hija de su novio.

La dinámica de la relación

Como novios de estos tiempos, Luz confesó que cada uno vive en su casa, una dinámica que les ha funcionado muy bien hasta el momento: “Sí. Hoy se dan mucho estas relaciones en las que, segundas y terceras vueltas, cuando ya tienes hijos, casa, manejas tu vida y cuando te ves, te ves con unas ganas increíbles de compartir. Así es como ahorita estamos”, explicó.

La conductora también respondió sobre la relación que sostuvo en su momento su novio con Edith González: “Yo creo cuando empiezas una relación es de ahí para delante. El que sea este semejante pedazo de hombre, no queda más que agradecer a las relaciones que ha tenido, que hayan sido parte de ser parte de este ser humano”, dijo.