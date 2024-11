Con un 'mágico' cumpleaños, Kourtney Kardashian celebra el primer año de Rocky

Los auténticos fanáticos de Keeping Up with the Kardashians saben de la fascinación que tiene Kourtney Kardashian por el famosos parque de diversiones Disneyland, donde tiene los recuerdos más especiales de su infancia junto a su hermana Kim y a su padre, el fallecido Robert Kardashian. Ese gusto ha sido heredado por su madre, Kris Jenner, quien fue la mente maestra detrás de la divertida niñez que tuvieron sus hijos, con quienes solía pasar horas de diversión en ese lugar. Fue ese detalle lo que hizo que la matriarca del clan eligiera la temática vintage Disney para el baby shower de su primogénita quien, para el primer cumpleaños de su hijo menor, Rocky, eligió la misma ambientación.

© IG: @kourtneykardash Para el primer cumpleaños de Rocky, sus papás eligieron la misma temática de su baby shower.

¡De nuevo vintage Disney!

A través de su cuenta de Instagram, la mayor de las Kardashians compartió un carrusel de fotos del festejo de su bebé quien sostuvo su primer encuentro con Mickey Mouse. En sus historias, mostró cómo el banquete de la fiesta por el primer cumpleaños de su hijo estuvo lleno de detalles de Disney, desde los bocadillos, hasta los pretzels con forma de Mickey.

Fue la propia Kris Jenner quien le reveló a Poosh, el sitio web de Kourtney, lo mucho que su hija disfruta todo lo relacionado con este tema: "El vintage de Disney ha sido un hilo conductor en toda la vida de Kourtney", declaró el año pasado, tras el baby shower de su hija. Una vez más, Kourtney decidió traer esa atmósfera al primer cumpleaños de su bebé donde mostró que es una experta en las fiestas infantiles.

© IG: @kourtneykardash Hasta el pastel tuvo la estética vintage Disney que le encanta a Kourt.

Experta en las fiestas

Con cuatro hijos, Kourtney se ha convertido en una maestra para organizar este tipo de eventos en los que echa a volar su imaginación, así lo reveló el año pasado, cuando organizó el baby shower de Rocky: "Como alguien a quien le encanta la estética y los detalles, también he aprendido a amar dejarme llevar y permitir que las personas cercanas a mi me sorprendan. Entrar a la fiesta fue mágico", reconoció en aquella ocasión.

Video relacionado

© IG: @kourtneykardash Kourtney grabó el especial momento en el que su bebé sostuvo su primer encuentro con Mickey Mouse.

El encuentro de Rocky con Mickey

Esta vez, Kourtney también se sorprendió al ingresar a la fiesta donde, un enorme letrero con la leyenda "Baby Barker", te recibía, mientras lo asistentes recibían un globo muy al estilo Disney. Además del festejo en casa, los Barker Kardashian visitaron el famoso parque de diversiones, donde Kourtney captó el tierno momento en el que su bebé estuvo frente a frente con Mickey Mouse.

Por su parte, Travis Barker también compartió las fotos de su esposa, que se suman al álbum de los recuerdos que tienen de su primer hijo en común.