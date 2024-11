Rocky, el bebé de Kourtney Kardashian y Travis Barker, celebra su primer cumpleaños

Los festejos no terminan en la familia Kardashian. Después Halloween, ocasión en la que los integrantes de este mediático clan sorprendieron con sus originales disfraces, ha llegado otra gran celebración: el cumpleaños de Rocky Thirteen, el hijo de Kourtney Kardashian y Travis Barker. Como era de esperar, las felicitaciones no han tardado en aparecer, y la famosa abuela del pequeño ha sido la primera en dedicarle un lindo mensaje.

© Instagram @krisjenner Kris Jenner le dedicó una linda felicitación a su nieto Rocky.

Kris Jenner, madre de Kourney, usó su cuenta de Instagram para felicitar a su nieto este 1 de noviembre. “¡Feliz cumpleaños a nuestro precioso Rocky! ¡No puedo creer que ya tengas un año! Parece que fue ayer cuando te dimos la bienvenida al mundo”, escribió la matriarca de la familia Kardashian-Jenner al compartir varias postales del festejado.

© Instagram @krisjenner Rocky, el bebé de Kourtney Kardashian, ha celebrado su primer cumpleaños.

“¡Eres el nieto número 13 y el niño más precioso y sonriente que he conocido! No puedo esperar a verte crecer y estoy muy agradecida con Dios por haberme elegido para ser tu abuela. Te amo muchísimo y no puedo esperar a verte crecer”, agregó Kris en su post, en el cual etiquetó a su hija y a su yerno.

© Instagram @krisjenner Kourtney ha demostrado ser una mamá muy cariñosa y dedicada.

Rocky, el bebé de Kourtney Kardashian, jugando con papá en el mar

Jenner fue muy cuidadosa en su publicación de no mostrar el rostro del bebé, al parecer apegándose a la decisión de sus padres de proteger su privacidad. Pero eso no impidió apreciar lo lindo que es baby Rocky.

En la primera de las fotos se veía a Kourtney cargando a su bebé en medio de un campo verde y en otra imagen se mostraba recostada tranquilamente con su retoño en la cama. En su post, Kris también incluyó instantáneas del feliz papá jugando con su hijo a la orilla del mar, y también besándolo dulcemente. Fue una fotografía, aparentemente la más reciente, la que dejó ver lo crecido que está el bebé mientras juega con las decoraciones de Halloween.

© Instagram @krisjenner Travis Barker junto a su pequeño Rocky, en una postal compartida por Kris Jenner.

© Instagram @krisjenner Rocky, el bebé de Kourtney Kardashian y Travis Barker, está muy lindo y crecido.

No sería de sorprender que Kourtney y Travis organicen una gran fiesta para celebrar el primer cumpleaños de su bebé, quien llegó a sumar más amor a sus vidas. Para ella es el cuarto hijo, pues junto a su ex Scott Disick tiene a Mason, Penelope y Reign. Por su parte, el músico es padre de Landon y Alabama, a quienes tuvo con Shanna Moakler.

El duro momento que vivió Kourtney antes del nacimiento de Rocky

En septiembre del año pasado, un par de meses antes del nacimiento de Rocky, Kourtney fue hospitalizada y sometida a una cirugía fetal de urgencia. En un primer momento, la celeb admitió que se había tratado de una experiencia traumática y que no estaba lista para dar más detalles de lo ocurrido. Sin embargo, el pasado mes de junio, la hija mayor de Kris Jenner finalmente habló de lo que vivió.

© Getty Images Kourtney Kardashian pasó un gran susto antes del nacimiento de Rocky.

En un episodio del reality The Kardashians (Hulu), contó que el susto que vivió se debió a que su hijo tenía fluido en los pulmones. “La condición que tenía Rocky es súper rara, pero también fuimos afortunados al detectarla a tiempo. Gracias a Dios por una cirugía exitosa. Estoy tan agradecida que no tengo palabras”, expresó.

Kourt reconoció que por un tiempo le quedó el temor de que aquella situación se repitiera, pero por fortuna encontró la forma de tranquilizarse gracias a un documental que vio sobre el poder del pensamiento positivo. “Después de ese cambio de mentalidad, el líquido desapareció por completo y no tuvimos ni un solo problema después”, aseguró.