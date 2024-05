Kourtney Kardashian habla del intenso proceso que vivió para quedar embarazada

Kourtney Kardashian compartió con sus seguidores su camino hacia la fertilidad con su cuarto embarazo. La mayor de las Kardashian es madre de tres niños de su anterior matrimonio, y estando en sus 40’s y recién casada con Travis Barker, intentó volver a ser madre. Este sueño no sería nada fácil de cumplir, pero al final, después de un largo proceso médico, de una ‘montaña rusa’ de mociones y sobre todo mucha fe, Kourtney y Travis lo lograron y hoy son padres de un precioso bebé llamado Rocky Thirteen.

©@kourtneykardash



Kourtney Kardashian dio a luz a su cuarto hijo en noviembre pasado

La estrella de The Kardashians realizó una dinámica de preguntas y respuestas con sus fans a través de las redes sociales, donde compartió su experiencia con la fertilización in vitro (IVF, por sus siglas en inglés) y la forma en la que concibió su hijo con Travis Barker, el pequeño Rocky Thirteen, de seis meses.

“He fallado con seis IVFs, ¿cómo encontraste la fortaleza para seguir adelante? Es agotador”, compartió una seguidora sobre su caso, además de preguntarle cómo fue pudo seguir avanzando, pues es un procedimiento física y mentalmente complicado.“Lo detuve por un año después de estarlo intentando (fallaron cinco ciclos de IVF, y tuve 3 extracciones de óvulos) mi cuerpo se relajó y empecé a creer en el plan de Dios para mi vida”, compartió Kourtney a través de sus historias en Instagram.

©GettyImages



Kourtney Kardashian y Travis Barker

La creadora de POOSH indicó que también se aferró a sus creencias: “Muchas oraciones por lo que sea que esté destinado a ser para nosotros. También mucho para optimizar mi salud. Sé lo difícil que es sentir que no lo estás intentando, pero creer en el plan de Dios y decir tus oraciones es muy poderoso. Mis mejores deseos”.

En otro mensaje, Kourtney aclaró la forma en la que concibió a su bebé, asegurando que después de un tiempo de dejar el método de reproducción asistida, su cuerpo se relajó y quedó embarazada de forma natural. “Quiero ser muy clara con esto, parece que mi respuesta sobre el IVF fue algo confusa... Yo me embaracé 100% de manera natural, no a través de la fertilización in vitro, luego de un año de intentar ese método”. Además, fue explícita al señalar la fecha exacta en la que se embarazó de su bebé. “Gracias a la bendición de Dios en el día de San Valentín”.

©@kourtneykardashian



Kourtney Kardashian aclaró que no se embarazó por IVF, sino de forma natural

‘Mi intuición me decía que no era adecuado’

En una entrevista el año pasado con Vanity Fair Italia, la mayor de las Kardashian habló sobre la fertilización in vitro y la forma en la que se sintió al pasar por ello, asegurando que en su caso, no fue la opción más adecuada. “La decisión de probar la fertilización asistida fue casi una no elección, en el sentido de que me empujaron hacia ella como si fuera la única opción”, dijo a la publicación. “La verdad es que sentí que estaba haciendo algo que no era correcto para mí. Mi intuición me decía que no era adecuado para mí -ni siquiera tomo medicamentos, imagínate- sentí que estaba actuando en contra de mi cuerpo y no para él”.

Y añadió: “Seguí diciéndole a Travis: ‘Si estamos destinados a tener un bebé, entonces simplemente sucederá’. Y así fue. Cuando dejamos de forzar el proceso, entonces sucedió”.