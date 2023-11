Ya nació el bebé de Kourtney Kardashian y Travis Barker, reportan

El pasado mes de junio,Kourtney Kardashian anunciaba —de una forma muy original— su embarazo, el primero en su matrimonio con Travis Barker. Esta dulce espera fue un regalo para la pareja, que desde hace tiempo buscaba ilusionada un bebé. Si bien la hace algunas semanas se llevaron un susto por una complicación, todo eso ha quedado en el pasado y hoy son pura felicidad. Y es que se ha reportado que la empresaria y el músico le han dado la bienvenida por fin a su retoño.

Distintos medios aseguran que Kourtney ya ha dado a luz, entre ellos TMZ que reporta además que el bebé ya ha recibido la visita de su tía Kylie Jenner, quien fue vista en las inmediaciones del hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles, California, junto a su pareja, el actor Timothée Chalamet.

Sin embargo, hasta el momento ninguno de los orgullosos papás ha anunciado la buena nueva, ni tampoco ha compartido fotos de su recién nacido. Desde hace unos días, Travis ya había adelantado en una entrevista que el nacimiento de su bebé era inminente, de hecho, en aquella ocasión reveló también el nombre de su bebé.

Fue durante una entrevista en el podcast One Life One Chance de Toby Morse, que el baterista de Blink 182, reveló el nombre de su bebé. “Había un (concierto de) beneficio en Hawái que íbamos a hacer, pero es la semana en la que Rocky va a nacer”, dijo Travis, a lo que el conductor preguntó inmediatamente si su nombre sería Rocky Thirteen Barker, lo que aparentemente fue confirmado por el músico.

Un sueño hecho realidad

La llegada de este bebé, el tercero para Kourtney y el segundo para Travis, es sin duda un sueño hecho realidad para la pareja. Y es que no fue nada sencillo embarazarse para la mayor de las hermanas Kardashian. A sus 44 años, tuvo que someterse a varios tratamientos de Fecundación In Vitro (FIV) y otros remedios naturales, un camino en el que se topó con muchas pruebas negativas antes de quedar embarazada.

Además, a inicios de septiembre, en el último trimestre de gestación, Kourtney y Travis se llevaron un gran susto cuando ella tuvo que ser sometida a una intervención fetal de urgencia debido a una complicación. La empresaria no quiso dar muchos detalles concretos de lo que le sucedió, pero sí se mostró agradecida por haber superado este obstáculo. “Fue aterrador. Siento que tarde o temprano entraré en detalles porque espero que pueda ayudar a otros, pero no me siento preparada todavía porque fue realmente aterrador”, dijo a Vanity Fair hace unas semanas.

