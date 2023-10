Kourtney Kardashian habla de las críticas a su embarazo y recuerda su aterradora hospitalización

Kourtney Kardashian y Travis Barker no podrían estar más emocionados, pues la llegada de su bebé es inminente.. Hace unas semanas, en medio de su dulce espera, la celeb y el músico vivieron de momentos de angustia cuando ella fue hospitalizada de urgencia por problemas con su embarazo. Tras compartir algunos detalles de lo sucedido, la mayor de las hermanas Kardashian celebró un increíble baby shower. A punto de dar a luz, Kourt se ha sincerado por completo sobre la etapa que está viviendo, y ha hablado de las críticas que ha recibido en medio de su dulce espera.

En entrevista con la edición italiana de la revista Vanity Fair, Kourtney habló de los comentarios negativos que ha recibido en torno a su edad y su embarazo, y ponen en duda que haya concebido de forma natural. “Esos comentarios no me afectan. A quienes los hacen sólo les digo: ¿Cómo podrían cuestionar el plan de Dios?’. Porque así veo yo este embarazo. Llegó cuando tanto Travis como yo ya no pensábamos en ello, y cuando ya había dejado el tratamiento de fertilidad”, contó.

La creadora de Poosh habló de lo desgastante que fue dicho tratamiento, en el cual estuvo cerca de dos años antes de por fin quedar embarazada. “La decisión de probar la fertilización asistida casi no fue una elección, en el sentido de que me empujaron hacia ella como si fuera la única opción. La verdad es que sentí que estaba haciendo algo que no era correcto para mí. Mi intuición me decía que no era adecuado para mí -ni siquiera tomo medicamentos, imagínate- que iba más en contra de mi cuerpo que a favor de él”, explicó.

El angustiante momento de su hospitalización

Kourtney recordó aquel preocupante momento que vivió semanas atrás cuando tuvo que ser hospitalizada de urgencia y ser sometida a una cirugía fetal. “Fue aterrador. Siento que tarde o temprano entraré en detalles porque espero que pueda ayudar a otros, pero no me siento preparada todavía porque fue realmente aterrador”, admitió.

Pese a lo sucedido, la mayor de los hijos de Kris Jenner aseguró que se siente genial. “Me gusta estar embarazada. ¡Estoy obsesionada con la idea de estar embarazada!”, confesó. También contó que sus médicos le impusieron una serie de restricciones que no había seguido en sus primeros embarazos. “Sin entrenamientos, sin pilates, sin cafeína y sin viajes en avión. ¡Incluso nada de sexo! Creo que toda esta precaución me dio un poco de miedo porque, en el pasado, nunca tuve que ser tan cuidadoso. Me tomó un tiempo dejar ir el miedo”. comentó.

Pero tras su hospitalización tomó la decisión de relajarse. “Inmediatamente después de la cirugía llegué a un punto en el que me dejé llevar y dejé de preocuparme. Ahora hablo con el bebé todos los días, tengo una mentalidad positiva, mantengo la cabeza recta y rezo muchas oraciones. Me siento realmente afortunada y agradecida. Tengo mucha gratitud. No es que no lo tuviera antes, pero quizá como me resultó fácil di por sentado el embarazo”, contó.

Vídeo Relacionado: Ariana Grande debe pagar 1,25 millones a su ex-esposo tras divorcio Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.