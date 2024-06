Kourtney Kardashian revela el motivo de la cirugía fetal de su bebé

En septiembre del año pasado, antes de que naciera su pequeño Rocky Thirteen, Kourtney Kardashian tuvo que ser hospitalizada. Tras la preocupación que generaron los primeros reportes, la celeb reveló había sido sometida a una cirugía fetal de urgencia. Si bien admitió después que se había tratado de una experiencia traumática, no reveló las razones por las que tuvo que ser operada, pues dijo que no estaba lista. Han tenido que pasar varios meses para que la también empresaria compartiera los detalles de la dura experiencia que vivió entonces.

© Instagram @kourtneykardash Kourney Kardashian vivió un momento angustiante cuando se encontraba embarazada de su pequeño Rocky.

En el más reciente episodio del reality The Kardashians (Hulu), Kourtney contó que el susto que vivió el año pasado fue debido a una condición médica que le fue detectada a su bebé antes de que este naciera.

“Un par de meses antes de dar a luz, tuvimos un susto aterrador que requirió una cirugía fetal de emergencia”, dijo la esposa de Travis Barker, baterista de la banda Blink-182. Kourtney explicó que, en uno de los controles médicos de rutina, detectaron que su bebé "tenía fluido en los pulmones”, por lo que tenían que operar de inmediato.

“La condición que tenía Rocky es súper rara, pero también fuimos afortunados al detectarla a tiempo. Gracias a Dios por una cirugía exitosa. Estoy tan agradecida que no tengo palabras”, expresó la mayor de las hermanas Kardashian.

La estrella de 45 años reconoció que por un tiempo le quedó el temor de que aquella shockeante vivencia se repitiera, pero por fortuna encontró una forma de tranquilizarse. Reveló que luego de ver el documental Heal, que aborda el poder del pensamiento positivo, hubo con cambio en ella. “Después de ese cambio de mentalidad, el líquido desapareció por completo y no tuvimos ni un solo problema después”, aseguró Kourt, quien finalmente le dio la bienvenida a su bebé en noviembre de 2023.

© Instagram @kourtneykardash Tras el susto en su embarazo, Kourtney aprendió a tranquilizarse.

Un momento aterrador

En octubre, semanas después de que fuera hospitalizada, Kourtney habló con la edición italiana de la revista Vanity Fair sobre aquella experiencia. “Fue aterrador. Siento que tarde o temprano entraré en detalles porque espero que pueda ayudar a otros, pero no me siento preparada todavía porque fue realmente aterrador”, confesaba en aquel momento.

Y también habló del momento en que se dio cuenta de que lo mejor era tranquilizarse. “Después de la cirugía llegué a un punto en el que me dejé llevar y dejé de preocuparme. Ahora hablo con el bebé todos los días, tengo una mentalidad positiva, mantengo la cabeza recta y rezo muchas oraciones. Me siento realmente afortunada y agradecida. Tengo mucha gratitud. No es que no lo tuviera antes, pero quizá como me resultó fácil di por sentado el embarazo”, contó.