La Joaqui, la amiga incondicional de Cazzu que la ayudó en los momentos más complicados

Decidida a abrir su corazón y, sobre todo, a poner límites sobre su vida personal, Cazzu concedió la entrevista más dolorosa que había tenido que dar desde que salió a la luz la noticia sobre su separación del padre de su hija Inti, Christian Nodal, quien poco después se casaba con Ángela Aguilar en una ceremonia privada en México. Además de exponer su punto de vista la cantante argentina dejó ver al grupo de amigas que la han apoyado en estos momentos tan complicados, en especial La Joaqui, con quien compartió un abrazo entre lágrimas y agradecimiento por todo lo que ha hecho por ella.

"Cuando el peor momento de una es el peor momento de los que te aman, ves amor a la cara, el amor real. Fue tremendo como las chicas armaron un grupo, pero sobre todo yo sé que trataron de lidiar con cómo iban a llevarme la información", dijo en Julieta Cazzuchelli, nombre real de la intérprete, quien acudió como invitada al programa PLP, el cual La Joaqui tiene con Ana Laura Espósito y Flor Jazmín Peña.

Una complicidad que fue recíproca, pues durante uno de los peores momentos de La Joaqui, Cazzu la ayudó de corazón. "A mí me pone más triste recordar de donde salimos cuando era el momento de sacar a mi amiga y a ella le pone más triste el recordar de dónde me tuvo que ir a buscar a mí”, expresó la mamá de Inti, ampliando la curiosidad entre sus fans no argentinos sobre quién es La Joaqui, la mujer que ha estado a su lado a lo largo de estos cinco meses.

© IG @lajoaqui

La amistad entre Cazzu y La Joaqui

Ambas chicas son cantantes, pero más allá de esa pasión por la música, hay dos personas llenas de valores y gratitud que se encontraron en el camino, forjando una linda amistad.

Joaquina Lerena De La Riva, de 30 años, tiene una carrera musical con temas que han puesto a bailar a muchos, como Butakera. Además, colaboró con su amiga en la canción Glock. Ambas se conocieron años atrás, cuando sus metas en la música aún eran sueños prometedores. Juntas no sólo han recorrido ese camino, sino que se han apoyado tanto en la vida profesional como en los momentos más personales en los que necesitan una ayuda extra para brillar.