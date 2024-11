¡Su primer Halloween! La hija de José Eduardo Derbez se convierte en la 'Merlina' más tierna

Desde que nació Tessa, Paola Dalay y José Eduardo Derbez han querido que cada nueva etapa sea especial, por esta razón, desde que cumplió un mes, la organizan un pequeño festejo para celebrar su vida. Como cada día 30, la pareja compartió en redes sociales imágenes de cómo pasaron los cuatro meses de su bebé quien, por primera vez, se disfrazó para disfrutar de su primer Halloween. A través de la cuenta oficial de Instagram de la bebé, la joven pareja compartió las imágenes más especiales de su bebé caracterizada como Merlina Addams, un atuendo con el que más que dar miedo, regaló una dosis de ternura a sus seguidores.

© IG @tessagonzalez24 Para su primer Halloween, Paola Dalay y su hija se caracterizaron como Morticia y Merlina Addams.

Su primer disfraz

Convertida en Morticia Addams, Paola Dalay, mamá de la bebé, posó para las fotos más especiales de este día: "El primer Halloween de mi gordis, ¡Qué emoción!", escribió la joven madre quien, para el cumple mes número cuatro de Tessa, mandó a hacer un pastel muy al estilo de la temporada, como telarañas y pequeñas arañas: "¡Felices cuatro meses princesa!", escribió el papá de la bebé en Instagram.

Además del tradicional pastel, Tessa celebró este cumplemes compartiendo con sus seguidores algunos detalles de su día a día. A nombre de la bebé, su mamá escribió en su perfil: "Hoy cumplí cuatro meses, les cuento un poquito de mi día, primero, me llevaron al pediatra, me pusieron mis vacunas, y esta vez, me dolieron mucho, pero dice mi mamá que soy muy valiente".

© IG @jose_eduardo92 Para celebrar los cuatro meses de su princesa, José Eduardo compartió esta foto en redes.

El festejo por sus primeros cuatro meses

En este mensaje, también se reveló lo mucho que ha crecido Tessa en estos cuatro meses: "Ya peso 5.250 kg y mido 60.5 cm". Para celebrar su cumplemes, después de visitar al pediatra, los papás la celebraron: "Después tuve un pequeño festejo, con pastel de Halloween".

Video relacionado

© @tessagonzalez24 Para los cuatro meses de Tessa, su mamá mandó hacer un pastel con motivos de Halloween.

Esta publicación en el perfil de Tessa causó sensación debido a la tierna imagen que usaron de la bebé, luciendo la estrellita que le puso el pediatra tras su visita. Emocionado por ver lo rápido que está creciendo la bebé, José Eduardo escribió en los comentarios: "Te amo". En esta imagen queda claro el gran parecido que Tessa guarda con su familia paterna, sobre todo con su abuelo, Eugenio Derbez.

Sobre el parecido de José Eduardo con su bebé, Paola Dalay admitió: "No sé quién es quién", escribió junto una foto de los dos que también fue comentada por Victoria Ruffo, la abuela paterna: "Hermosos, ¡Les amo!".