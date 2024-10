Victoria Ruffo habla del por qué no ha podido ver a su nieta Tessa

Este es uno de los mejores momentos para Victoria Ruffo, quien a la par de estar motivada por sus proyectos profesionales, el haberse convertido en abuela de la pequeña Tessa, hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, llena su corazón de total ilusión. Sin embargo, la actriz ha confesado que estas semanas ha tenido que permanecer alejada de la pequeñita, una situación que la tiene triste. Sincera y abierta a conversar con los medios de comunicación, la estrella de telenovelas ha revelado el principal motivo por el cual no ha vuelto a reunirse con la bebé, que por cierto el pasado 30 de septiembre cumplió tres meses de nacida.

© Getty Images Victoria Ruffo está orgullosa de ser abuela.

Victoria cuida su salud

Amable, Victoria concedió una entrevista durante su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, espacio en el que además de expresar su felicidad por la nueva paternidad de su hijo José Eduardo, contó por qué razón no ha podido ver a su nieta Tessa, a quien semanas atrás presentó muy orgullosa en las redes sociales, gesto que fue celebrado por sus fanáticos. “Ahorita (estoy) medio triste porque vengo un poco enferma de la tos, he estado unas semanas así entonces no he podido verla, pero ya que me componga la voy a ir a ver. Tengo muchas ganas de abrazarla…”, dijo la intérprete de melodramas, declaraciones retomadas por el programa televisivo Hoy.

Más allá de todo, Victoria se encuentra feliz de la estabilidad que prevalece en su vida y entorno en estos instantes. De hecho, ver a José Eduardo realizarse como papá es algo que la llena de total orgullo, según ha expresado. Durante la charla, hizo énfasis en este aspecto, recordando algunos de los cariños que el joven actor ha hecho públicos hacia su hija en las redes sociales.

© IG @tessagonzalez24 En una reciente entrevista, Victoria Ruffo aseguró que su nieta heredó la mirada de su hijo José Eduardo

Feliz tras debutar como abuela

Para Victoria, ver crecer a su familia ha sido un privilegio. La llegada de su nieta Tessa inundó su corazón de felicidad y la ha hecho reflexionar sobre este importante papel. Semanas atrás, la actriz habló con total felicidad de este suceso, el cual ha sido celebrado en grande. “La vedad estoy feliz y muy contenta, agradecida con Dios de que todo salió bien, de que está hermosa, preciosa que es muy tranquila, que trae su barba partida, partida, y que es una vida nueva en la familia, recibida con todo el amor y el cariño…”, dijo a principios de julio pasado en una entrevista concedida al periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante. “José Eduardo está feliz y Paola está muy bien, la verdad muy contentos, qué te puedo decir, son bendiciones de Dios…”.

© @jose_eduardo92 José Eduardo Derbez y Paola con su familia.

Así mismo, el nacimiento de Tessa permitió a Victoria limar asperezas con su ex, Eugenio Derbez, dispuestos a vivir su faceta como abuelos con total alegría. “Somos papás de José Eduardo y ahora somos abuelos de Tessa... Pues vamos a estar siempre juntos, unidos de alguna manera”, expresó la actriz a principios de junio en una entrevista con el programa televisivo Despierta América, espacio en el que dejó claro el nuevo pensamiento con el que asume la vida.