Tras convertirse en papás, José Eduardo Derbez y Paola Dalay celebran cinco años de amor

La vida de Paola Dalay y José Eduardo Derbez no volvió a ser la misma desde que llegó Tessa, su primera hija. Desde entonces, los actores se han entregado por completo a su faceta de padres, la cual han disfrutado al máximo y con la que se encuentran encantados. En ese contexto, la pareja ha encontrado un nuevo motivo para celebrar, pues este fin de semana han cumplido cinco años desde que iniciaron su relación; algo de lo que han hecho eco en sus redes sociales, donde se han dejado ver sumamente enamorados y dispuestos a seguir adelante, escribiendo nuevos capítulos a su historia de amor, ahora de la mano de su pequeñita.

© IG: @paodalay_2203 José Eduardo Derbez y Paola Dalay se dejaron ver igual de enamorados que la primera vez

A través de su perfil de Instagram, José Eduardo le dedicó un mensaje muy especial a Paola, el cual acompañó de una serie de fotografías en las que mostró algunos de los instantes que juntos han compartido como pareja. "Feliz aniversario, mi amor. Gracias por todo y por esta familia que estamos formando. Te amo mucho", escribió el artista conmovida, dejando en claro lo enamorados que se encuentran.

© IG: @jose_eduardo92 José Eduardo Derbez y Paola Dalay dejaron en claro el gran amor que se tienen en esta fecha tan significativa

Por su lado, Paola hizo lo propio, por lo que a través de su perfil de Instagram expresó al pie de las imágenes más especiales de su relación. "Mi amor, hoy se cumplen ya cinco años de estar a tu lado, cosas que no me imaginé vivir, las estoy viviendo contigo", dijo emocionada. "Hace 5 años que respondí ese mensaje, JAMÁS me imaginé llegar a tener lo que tenemos hoy, una familia HERMOSA. Gracias por darme lo más bonito, nuestra hija. Wow, es un aniversario tan diferente… no sabes cómo te amo y lo feliz que me haces ❤️. Gracias por ser la mejor pareja y el mejor papá. Te amo con todo mi corazón.CON TODO, MENOS CON MIEDO", finalizó.

Cabe destacar, que José Eduardo no dudó en consentir a Paola en este día tan especial, por lo que desde las primeras horas de este 20 de octubre sorprendió a la influencer con un enorme gigantesco ramo de rosas, globos y obsequio, reiterando así el gran amor que tiene por la madre de su pequeñita.

La nueva vida de José Eduardo y Paola

Sin duda alguna, la llegada de Tessa ha sido una experiencia sumamente especial e inédita para José Eduardo Derbez y Paola Dalay, a quienes el corazón les explota de amor de tan solo ver a su pequeña. Algo de lo que el actor nos platicó durante la sincera charla que sostuvo con HOLA!, en la que además de presentar a su pequeñita, tambiéntambién se refirió a la forma en la que ha vivido estos primeros días de paternidad. "No sabíamos cómo iba a cambiar nuestra vida con la llegada de nuestra hija. Es una bendición. Ver a Paola feliz con Tessa fue increíble", nos compartió.

Por otro lado, el intérprete también habló de cómo vivió el momento del nacimiento de su hija y los sentimientos que se apoderaron de él en ese momento. "Cuando la vi nacer, pensé: 'Está hermosa'. Y no sabía si era porque los papás vemos a nuestros hijos perfectos, pero todos en el quirófano me lo confirmaron. Después de limpiarla, me la dieron, la cargué y empecé a caminar nervioso y llorando para acercársela a Paola", expresó.