José Eduardo Derbez revela si su papá se enojó por el comentario que hizo sobre su vida personal

Un nuevo capítulo se ha escrito en la eterna 'rivalidad' entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, quienes a pesar de haber tenido un acercamiento sumamente especial tras el nacimiento de su primera nieta, la pequeña Tessa, hija de José Eduardo Derbez, han mantenido vigente su simpáctica guerra de declaraciones a través de los medios de comunicación. Una situación en la que incluso ha tenido que intervenir el hijo de ambos actores, quien en un intento de defender a su mamá de los comentarios de su papá, lanzó una irónica declaración relacionada con la vida personal de Eugenio. Algo sobre lo que el joven intérprete habló en un reciente encuentro con los medios, en el que con total sinceridad reveló si es que su progenitor ha reaccionado de alguna manera a sus palabras.

© IG @ederbez Eugenio Derbez estuvo acompañado de sus hijos Aislinn y José Eduardo Derbez durante el estreno de su serie en México

Con el sentido del humor que suele caracterizarlo, José Eduardo fue captado a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en compañía de su mamá; una ocasión en la que no pudo evitar los cuestionamientos respecto a sus pasadas declacaraciones, en las que de forma velada le reprochó a su papá el hecho de que sus hermanos todos sean de diferente mamá. Sobre este tema, el artista aseguró no haber recibido ningún tipo de reclamo de parte de Eugenio, por lo menos hasta ahora. "No he hablado con él, tenemos un grupo y hablamos ahí pero no me ha comentado nada", dijo el intérprete, en declaraciones retomadas por el programa De Primera Mano.

© Getty Images El actor reveló que por ahora no ha platicado con su papá sobre sus recientes declaraciones

En ese mismo sentido, el actor aseguró que su papá seguramente se enteró de lo que dijo a través de los medios, pues además algunos periodistas también lo han cuestionado al respecto. "Yo supongo que ya lo vio porque salió en todos lados, pero es que también un reportero o reportera vi que le fueron a preguntar y dijo totalmente otra cosa... todo lo volteó, mínimo si van a pasar el chisme, anótenlo y díganle 'dijo esto'", resaltó.

Finalmente, reveló que en los próximos días viajará a Los Ángeles, California, ciudad en la que desde hace algunos años vive Eugenio, por lo que dijo pasará unos días con él, por lo que seguramente hablarán del tema en esta oportunidad. "Ahorita que voy a Los Ángeles seguramente lo voy a ver y ya veremos si me quiere ver o no, ahí veremos", declaró.

¿Por qué Eugenio no pudo ver a Tessa en su reciente visita a México?

Hace unos días, Eugenio Derbez visitó la Ciudad de México como parte de la promoción de su nueva serie Y llegaron de noche... Y aunque todo pintaba para que el actor pudiera reencontrarse con Tessa, su nueva nieta, su agenda se lo impidió. Así lo compartió el artista durante una reciente entrevista, en la que lamentó que su agenda profesional a veces le impida disfrutar al 100 de los momentos más familiares. “Este año ha sido (complicado), y el pasado también, ya tuve una junta con mi socio hace dos semanas y le dije: ‘Ya, por favor, necesito cambiar de vida, porque ya no tengo vida’. No gozo mi casa, no gozo mi familia, nada de lo que tengo lo gozo, ni a mi nieta que acaba de nacer”, dijo el intérprete con su característico sentido del humor, en entrevista con Maxine Woodside.