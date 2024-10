Aislinn y José Eduardo sorprenden a Eugenio Derbez en su velada más importante en México

A pesar de ser una de las familias más famosos del espectáculo nacional, pocas veces, los Derbez pueden reunirse para compartir tiempo juntos, más ahora que sus actividades personales los mantienen muy ocupados, por esta razón, anoche, Eugenio Derbez se mostró muy emocionado al ver llegar a la premier de Y llegamos de noche a sus hijos, Aislinn y José Eduardo, quienes se convirtieron en su principal apoyo en esta noche de estreno. Este evento, se convirtió en la primera alfombra roja en la que desfilaron José Eduardo Derbez y Paola Dalay, tras darle la bienvenida a Tessa, la integrante más joven del clan.

© IG @paodalay_2203 José Eduardo y Paola Dalay reaparecieron en una alfombra roja tras convertirse en papás.

Una especial reunión familiar

Fue el propio Eugenio Derbez quien compartió con sus seguidores en Instagram la grata sorpresa que fue para él contar con la compañía de Aislinn y José Eduardo: “Y mis hijos también llegaron de noche”, escribió junto a este clip donde lo vemos junto a Aislinn compartir pormenores de este proyecto que el mexicano produjo y dirigió, de hecho, dieron a conocer que la actriz tuvo mucho que ver en la realización de esta serie: “De hecho, tú me convenciste”, le dijo el comediante a Aislinn.

Justo cuando Eugenio y su hija realizaban un live en Instagram, en plena alfombra roja, llegó José Eduardo, un momento que le provocó mucha emoción al protagonista de esta historia: “¡Ya llegaste!”, a lo que respondió de inmediato: “Ves cómo sí soy puntual”. Divertido, Eugenio añadió: “Esto ya parece de viaje con los Derbez”, momento en el que José Eduardo dijo: “Ya, ¿cuándo?”, haciendo referencia a que está listo para grabar una nueva temporada del reality familiar, tras convertirse en padre.

En este clip, Eugenio Derbez confesó que ha sido difícil reunirse con José Eduardo tras el nacimiento de Tessa, quien está por celebrar tres meses de vida: “Vienes todo desvelado y mal comido”, comentó en tono de broma. Ya más serio, Derbez admitió que echaron de menos a los integrantes de la familia que no asistieron: “Extrañamos a Ale, Aitana y a Vadhir, que están en Los Ángeles, pero los veremos después”, comentó.

Video relacionado

© IG @aislinnderbez La actriz lució un diseño de Vero Díaz sobre la alfombra roja

El estilo de Asilinn sobre la red carpet

Durante este live que realizaron los tres, Eugenio hizo mención del nuevo piercing que se colocó en la nariz su hija Aislinn: “En qué momento se te ocurre hacerte un piercing, como las vacas, así, ella”, entre risas, la actriz dijo que era una accesorio que había soñado con portar desde hace años: “Siempre me lo quise hacer, ya sé que siempre he dicho que no se hagan cosas en el cuerpo, pero me lo puse en un lugar estratégico que, si me lo quito, nunca nadie se va a dar cuenta que me lo puse, en cambio un tatuaje, eso sí es como de. Pero bueno, enséñales la alfombra roja, esto no se trata de mí”, explicó la actriz quien dio lecciones de estilo con un diseño de Vero Díaz.