José Eduardo Derbez revela que ya está planeando el bautizo de su hija Tessa y para cuándo se llevaría a cabo

La ilusión por la llegada de Tessa a su vida ha inundado el corazón de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, quienes sin duda se encuentran encantados con su primera hija y con la experiencia de la paternidad, por lo que son los más emocionados por comenzar a vivir todas las ocasiones especiales que están por llegar. Tal y como lo será su bautizo, un evento que sin duda marcará el inicio de su vida religiosa, pero también de la social, pues esta será la primera fiesta que sus papás organicen en su honor. Algo de lo que el actor habló en una reciente entrevista, en la que con total ilusión reveló que ya se encuentra en los preparativos para esta celebración, además de compartir la fecha tentativa en la que podría llevarse a cabo.

© IG: jose_eduardo92 José Eduardo Derbez y Paola Dalay celebraron el primer mes de Tessa hace unas semanas

Fue durante una charla que sostuvo con el programa De Primera Mano que el actor se sinceró respecto a los planes que tiene sobre el bautizo de Tessa y las fechas en las que espera realizarlo, dejando en claro que, aunque le gustaría que fuera en fechas próximas, todo apunta que será hasta el próximo año cuando se lleve a cabo. “Este año ya no me da tiempo, o sea, sí quería, pero ya no me da tiempo, porque queremos hacer un señor bautizo, así choncho, sabroso”, detalló el actor en su encuentro con el medio.

© @tessagonzalez24 José Eduardo Derbez se encuentra encantado con la llegada de su hija Tessa

En esa misma entrevista, José Eduardo habló de cómo han sido sus primeras semanas como papá y la forma en la que junto a Paola se han organizado ahora que sus vidas han cambiado con la llegada de Tessa. “Gracias a Dios cuento con Paola, que me ayuda a estar con la niña. También tenemos una nana que nos ayuda, porque si no, las ojeras estarían muy sabrosas”, declaró entre risas.

Cabe destacar, que semanas previas a la llegada de Tessa, Paola Dalay reveló en sus redes sociales que su pequeñita ya tenía madrina. Sin embargo, hasta ahora no han reveladon la identidad de la elegida. “Ya tenemos madrina”, dijo Paola en un postn que hizo en sus historias de Instagram. “¿Quién creen que sea? Hagan sus apuestas”, agregó en la publicación que estuvo acompañada de la imagen de un mameluco con la frase “¿Quieres ser mi madrina de bautizo?”.

La nueva vida de José Eduardo

Sin duda alguna, la llegada de Tessa ha sido una experiencia sumamente especial e inédita para José Eduardo Derbez y Paola Dalay, a quienes el corazón les explota de amor de tan solo ver a su pequeña. Algo de lo que el actor nos platicó durante la sincera charla que sostuvo con HOLA!, en la que además de presentar a su pequeñita, tambiéntambién se refirió a la forma en la que ha vivido estos primeros días de paternidad. "No sabíamos cómo iba a cambiar nuestra vida con la llegada de nuestra hija. Es una bendición. Ver a Paola feliz con Tessa fue increíble", nos compartió.

Por otro lado, el intérprete también habló de cómo vivió el momento del nacimiento de su hija y los sentimientos que se apoderaron de él en ese momento. "Cuando la vi nacer, pensé: 'Está hermosa'. Y no sabía si era porque los papás vemos a nuestros hijos perfectos, pero todos en el quirófano me lo confirmaron. Después de limpiarla, me la dieron, la cargué y empecé a caminar nervioso y llorando para acercársela a Paola", expresó.