Tras convertirse en papás, José Eduardo Derbez y Paola Dalay se dejan ver enamorados y coordinando pijamas

En medio de la alegría que ha provocado la llegada de Tessa, su primera hija, José Eduardo Derbez y Paola Dalay también se han permitido un espacio para disfrutar de su compañía y compartir momentos muy especiales. Algo de lo que han dado muestra en sus redes sociales, donde se han dejado ver en medio de un momento muy romántico, coordinando atuendos y sumamente enamorados.

© IG: @paodalay_2203 José Eduardo y Paola están muy felices con la llegada de Tessa

A través de su perfil de Instagram, Paola compartió una serie de fotografías en las que la pudimos ver al lado de José Eduardo, posando frente a un espejo y presumiendo sus pijamas nuevas. "Pijamitas iguales. Te amo, José Eduardo", escribió la influencer al pie de su publicación, presumiendo así los elegantes conjuntos de seda azul que estaban estrenando en ese momento, con los que sin duda se veían muy guapos.

© IG: @paodalay_2203 José Eduardo Derbez y Paola Dalay tiene una conexión muy especial

Sin duda alguna, José Eduardo y Paola atraviesan por un momento muy especial de sus vidas y de su relación. Algo de lo que habló el también comediante en una reciente entrevista con el programa De Primera Mano, en el que feliz habló de la linda etapa que viven como pareja y nuevos padres. "(Tessa) llegó en un momento muy bonito de nuestra relación, estamos muy enamorados, muy contentos y creo que Tessa llegó a unir todo todavía más y a enseñarnos muchas cosas”, continuó.

La nueva vida de José Eduardo

Sin duda alguna, la llegada de Tessa ha sido una experiencia sumamente especial e inédita para José Eduardo Derbez y Paola Dalay, a quienes el corazón les explota de amor de tan solo ver a su pequeña. Algo de lo que el actor nos platicó durante la sincera charla que sostuvo con HOLA!, en la que además de presentar a su pequeñita, también se refiró a la forma en la que ha vivido estos primeros días de paternidad. "No sabíamos cómo iba a cambiar nuestra vida con la llegada de nuestra hija. Es una bendición. Ver a Paola feliz con Tessa fue increíble", nos compartió.

Por otro lado, el intérprete también habló de cómo vivió el momento del nacimiento de su hija y los sentimientos que se apoderaron de él en ese momento. "Cuando la vi nacer, pensé: 'Está hermosa'. Y no sabía si era porque los papás vemos a nuestros hijos perfectos, pero todos en el quirófano me lo confirmaron. Después de limpiarla, me la dieron, la cargué y empecé a caminar nervioso y llorando para acercársela a Paola", expresó.