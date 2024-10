Revelan detalles sobre relación actual de Gisele Bündchen y Tom Brady: 'Sólo hablan cuando tienen que hacerlo'

Hace unos días, se dio a conocer que Gisele Bündchen está esperando su primer bebé con su novio Joaquim Valente. Esta noticia causó una gran sorpresa, pues se desconocía que la modelo de 44 años tuviera planes de crecer su familia. Pronto las miradas se centraron en su ex Tom Brady, quien es el padre de sus hijos mayores, y a quien supuestamente la brasileña compartió la buena nueva antes de que llegara a la prensa. Sin embargo, se ha reportado que la relación entre la expareja no es precisamente cercana, por lo que el aviso bien pudo haberle llegado hace poco.

© Mega/The Grosby Group Gisele está esperando su tercer hijo, el primero con Joaquim Valente.

Tom y Gisele comparten la crianza de sus hijos Benjamin y Vivian, de 14 y 11 años, y al parecer es lo único que los une ahora luego de dos años de haber oficializado su ruptura. De acuerdo con una fuente cercana al campeón de la NFL, citada por Page Six, la noticia del nuevo embarazo de la modelo fue algo sorpresiva para él y le llegó hace poco. “Se enteró de que Gisele estaba embarazada muy recientemente”.

Según el informante, la expareja no tiene más comunicación que la estrictamente necesaria, probablemente con relación a sus hijos en común. “Creo que hablan cuando tienen que hacerlo”, dijo. “Tom es genial, un tipo muy agradable y normal. Gisele es… muy diferente”, opinó.

© Getty Images Al parecer la comunicación entre Gisele y Tom es mínima.

Previamente TMZ reportó que Gisele no quería que Tom se enterara por los medios de su embarazo, por lo que se comunicó él para informarle antes de que la noticia llegara a la prensa. También se reportó que los hijos de la expareja también están enterados de que tendrán un hermanito.

No se aclaró exactamente desde hace cuando Tom y sus hijos sabían del embarazo de Gisele. según informó el mismo medio, la modelo estaría entre el quinto y sexto mes de gestación, por lo que el bebé nacerá en los primeros meses de 2025. “Gisele y Joaquim están felices por este nuevo capítulo en su vida”, dijo a People una fuente cercana a la pareja. “Están deseando crear un ambiente tranquilo y lleno de amor para toda la familia”.

La críptica publicación de Tom Brady en Instagram

Poco después de se diera conocer el embarazo de Gisele, el exjugador de los New England Patriots hizo una publicación en redes sociales que fue considerada por muchos como su reacción a la noticia.

Tom publicó en sus historias de Instagram una foto de una linda puesta de sol acompañada con la canción Landslide, de The Chicks, la cual curiosamente habla de los cambios en la vida y las relaciones. “Oh, espejo en el cielo, ¿qué es el amor? / ¿Puede el niño que llevo dentro elevarse? / ¿Puedo navegar a través de las cambiantes mareas del océano?”, dice la canción, cuya letra mostró en su post.

© Instagram @tombrady Tom Brady hizo esta melancólica publicación en su Instagram.

“Bueno, he tenido miedo de cambiar / Porque he construido mi vida a tu alrededor / Pero el tiempo te hace más audaz / Incluso los niños se hacen mayores / Y yo también me estoy haciendo mayor”, continúa la canción en otro fragmento que no fue el que usó el exjugador.