Miss México nos habla del ciberbullying y recuerda cuando le dijeron que ‘no tenía ni el cuerpo, ni la cara para Miss Universe’

¿Alguna otra reina o exconcursante de México en Miss Universe se han acercado a ti? ¿Te han dado algún consejo?

Claro, Andrea Meza. He tenido la dicha de platicar con ella y que me dé algunos consejos. También he hablado con otras niñas que han estado en otros certámenes y me han dado consejos muy lindos y muy buenos. Y de verdad, el apoyo se siente y estoy muy agradecida con eso.

(Me ha dicho) que disfrute la experiencia, que la viva, que no me estrese, no me desespere, que todo pasa por algo y que, si la corona se queda en casa, es porque así tenía que ser.