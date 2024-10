Jessica Carrillo conquista un anhelo más dentro de Miss Universe 2024: 'Desde niña he crecido viendo ese tipo de concursos'

En tu juventud, ¿consideraste participar en algún certamen de belleza? ¿Tienes por ahí alguna historia en tus años, mozos, de algún certamen por ahí?

Mira, sí, estaba muy chavita, estaba muy chavita y me invitaron para participar en el concurso de Señorita Teocaltiche. Imagínate, tenía yo apenas 15 años en el certamen de mi pueblo, pero mi papá no me dejó. Mi papá me dijo: ‘No, quizá para el próximo año, ahorita estás muy chiquita y no lo vas a hacer’. Cuatro años después, en la ciudad de Las Vegas, yo ya estaba viviendo ahí y participé en un concurso que se llamó Miss Hispanidad. No gané la corona, quedé como primera finalista, pero por lo menos, digamos, supe de lo que se trataban los concursos de belleza, aunque debo confesar que esa nunca fue como mi prioridad de entrar a ese concurso porque mis amigas me inscribieron.