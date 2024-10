Las confidencias de Alicia Machado: su top 3 de Miss Universe, sus tips de belleza, la adolescencia de su hija y más

Alicia Machado será parte de las celebridades que se harán presentes en los Premios Billboard de la Música Latina 2024. En medio de los ensayos de la entrega, la cual se transmitirá el domingo 20 de octubre a las 9pm/8c por Telemundo, la actriz y reina de belleza nos habló sobre su emoción por formar parte de estos premios. En una animada conversación con ¡HOLA! Américas, la hermosa venezolana también reveló sus consejos de belleza previo a una alfombra, como la de los Billboard latinos, además de contarnos sobre su top de favoritas para Miss Universe, certamen que por cierto está 'a la vuelta de la esquina'.

© Getty Images Alicia Machado presentará una de las categorías en la entrega

La actriz de telenovelas contó también la manera en la que sobrelleva la adolescencia de su hija Dinorah, de 16 años, además de hablar desde el corazón acerca de los criterios preconcebidos que se han cernido sobre ella a lo largo de su carrera, asegurando que ella es una mujer que no ha hecho más que hablar con la verdad y alzar la voz.

Su preparación para los Premios Billboard de la Música Latina 2024

"He tenido la oportunidad de estar en estos premios anteriormente, pero en esta ocasión es muy especial, yo encantada. Para nosotros los artistas, la música es la base de todo, seas actor, seas bailarín, seas compositor, la música nos alimenta el alama, nos llena y nos hace expresarnos de la mejor forma", nos reveló acerca de su sentir sobre esta nueva oportunidad en los Premios Billboard de la Música Latina 2024.

En ese sentido, Machado también compartió sus secretos de belleza, los cuales podrían ser considerados como 'extremos', pero como bien dice Alicia: "La belleza cuesta, para ser bella hay que ver estrellas". Un día antes de la red carpet, procura dormir muchísimo y levantarse tarde, además lleva una dieta restringida. "(Trato) de no comer nada por lo menos 12 horas antes. Trato de cenar un té de manzanilla con dos pedazos de piña a las 5pm, y ya no como más hasta el otro día".

Al día siguiente, el día de los premios o el evento que tenga, se toma su proteína con su colágeno. "También tomó un café, me pongo mucho hielo en el rostro, mis cremas, mis aceites y espero al make up artist".

© Jose R. Madera Alicia Machado revela qué cena previo a una alfombra roja

Miss Universe: sus favoritas

Hablando sobre Miss Universe, certamen que se llevará a cabo en la Ciudad de México el próximo 16 de noviembre, la reina de belleza, quien llevó dicho título en 1996, nos confesó su top 3 de favoritas, aunque también señaló que pone atención especial en otras aspirantes.

"Mi top de Miss Universe, mis tres países que llevo en mi corazón es Venezuela, México y Estados Unidos. Siempre van a ser mis principales candidatas, también siempre me fijo mucho en Miss Puerto Rico al igual que en países como la India, que siempre lleva candidatas muy interesantes, también República Dominicana o Colombia que lleva chicas poderosas". Incluso, comentó que le parecía interesante que Nicaragua repitiera el título, como en 2023 cuando ganó Sheynnis Palacios. "Este año Nicaragua... ¿por qué no hacer un back to back con nuestra actual Miss Universo? Es toda una reina".

© GettyImages Alicia Machado fue coronada como Miss Universe 1996

Para Machado, Miss Universe guarda un lugar especial en sus memorias, pues fue la plataforma que la impulsó, como ella dice, "donde todo comenzó". Luego de su reinado, desarrolló una carrera como actriz, en la cual se mantiene activa. "Cada vez que llega Miss Universe, es como si llegara Navidad, es esa fecha que siempre me recuerda de donde vengo, como empezó todo para mí en mi carrera como artista".

Como ganadora de la corona y el título, Machado dio un sabio consejo a las candidatas. "Mi consejo que les puedo dar es que lo disfruten, es una experiencia única en la vida, por lo menos en el tiempo mío, era solo una oportunidad en la vida de participar en el Miss Universo. Que se hagan amigas, las mujeres unidas somos tan poderosas, que cuando entendemos eso nos volvemos invencibles. Háganse amigas, háganse compañeras... Son mujeres únicas que van a vivir una experiencia única y todas tienen mucho que aportarse entre sí", indicó.

Su faceta como madre

Si bien tener un adolescente en casa no es tarea fácil, Alicia Machado agradece que su hija Dinorah, de 16 años, sea una niña obediente y tranquila. Al respecto, esto nos comentó: "Bien, bien... ahí la llevamos, precisamente por eso me encanta estar en los Billboard, porque me conecto con esa juventud, con esa música, esas cosas que estoy hora como madre batallando como guerrera, mamá solidaria también con mi hija en está era tan dura que le está tocando vivir en esta época tan compleja".

© @machadooficial Alicia Machado y su hija Dinorah

Incluso, comparó la adolescencia con un deporte extremo: "Yo creo que como padres tenemos que hacer como el surf; subirte a esa ola y tratar de surfear con ellos, a ver cómo logran ellos sobrevivir a esta vida, porque alguna vez nos tocó a todos". Sobre el temperamento de Dinorah, dijo: "Mi hija gracias a Dios es una niña buena, tiene su lado mexicano es una niña muy noble, muy tranquila.. ahí la candela soy yo (riss). Dios me ha premiado con ella, es uan niña buena".

El concepto erróneo en el que la tienen algunos

En esta conversación, Alicia Machado también se sinceró sobre el mito que se dice sobre ella, ese que le gustaría dejar de lado, pues se dicen muchas cosas sobre ella y su temperamento. "(Quisiera deshace) el mito de que soy una persona conflictiva", indicó. "Ese es un calificativo que me han dado desde hace muchos años, no me gusta, me desagrada, no me hace empoderarme, sino 'desempoderarme', es como ese reto social que tenemos actualmente las mujeres de que la que no es loca, es conflictiva, es problemática y yo lo adjudico a hablar con la vedad".

"Me he caracterizado por ser una mujer honesta y he tratado ser lo más transparente que me han permitido ser, porque a veces las mujeres lamentablemente no podemos usar nuestra voz como quisiéramos y yo no he podido usar mi voz como quisiera, me metería en muchos más problemas de los que ya me he metido", señaló.