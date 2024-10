Carmen Villalobos presentará los Latin Billboards por primera vez: ‘Me siento en una etapa muy chévere de mi vida’

¿Cómo has cambiado con el paso de los años? ¿Cómo te lo tomas?

Cada día como que los voy tomando con más madurez definitivamente, obviamente me sigo estresando porque sigo siendo muy perfeccionista. A mí me encanta por ejemplo tener todo organizado, a mí me gusta programarme. Cuando me sacan de ahí, es como que se me mueve un poquito el piso y también he aprendido a ir un día a la vez.

Si lo tenía programado y por algo no se dio, pues no se dio y ya no me estreso tanto y digo ‘bueno si no se dio, fue por algo y vamos para adelante’. Me siento en una etapa muy chévere de mi vida, muy contenta, muy realizada en todos los aspectos, en paz. Sí es una tranquilidad que yo no te puedo explicar; ve que te levantas y lo tienes todo, y no hablo de lo material sino de la paz que se siente dentro del corazón y la cabeza. Estoy completamente realizada en este momento de mi vida.