A punto de cumplir dos años juntos, Frederik Oldenburg apoya a Carmen Villalobos en su regreso como actriz

Carmen Villalobos prepara su regreso a la televisión, pero no como presentadora como la veníamos viendo desde hace tiempo al frente de Top Chef VIP, sino como actriz. Su novio, Frederik Oldenburg, la ha acompañado en el arranque de esta nueva aventura profesional detrás de cámaras. A través de sus redes sociales, el presentador de Telemundo le dedicó un lindo mensaje, en el que le expresó su apoyo y total admiración en este nuevo proyecto. El mensaje de Oldenburg se da a poco de que la pareja celebre su segundo aniversario como novios.

© @cvillaloboss Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg

En su perfil de Instagram, el conductor de programas de Telemundo le dedicó las siguientes palabras, acompañadas de unas fotografías que él mismo tomó. En su mensaje, Frederik se mostró cautivado por la faceta actoral de Carmen, ya que esta fue la primera vez que la vio grabando escenas como actriz; anteriormente solo la había visto como presentadora del concurso de cocina de Telemundo.

© @cvillaloboss Carmen Villalobos y Frederik Oldenbug

“Por más sonrisas y momentos maravillosos como estos !!!🥂🍻 Acompañarte y verte trabajar es increíble, una experiencia que he disfrutado al máximo, mi admiración por ti sigue creciendo y me llena de orgullo cada logro en tu extensa carrera, rumbo a dos años juntos 😍 te amo demasiado @cvillaloboss !!! Pronto sumarás un nombre más a la lista de tus personajes. PD: quiero dejar claro que estas fotos las tomé yo, lo digo porque algunas veces (siempre) te quieres apoderar de todas las fotos 😅 y no es así !!! Y a ustedes gracias por tanto cariño los queremos ❤️”, escribió un muy enamorado Frederik.

A este mensaje, la estrella de telenovelas como Café con Aroma de Mujer respondió con el mismo ánimo; feliz de que su novio la viera en acción en el set como actriz. “Jajajaja ay amor que mensaje más bello❤️! Fui la más feliz de tenerte en el set pero esta vez como actriz! Que me vieras actuando fue muy emocionante😍 ! Te amo demasiado y no puedo creer el tiempo que llevamos juntos 😍! Posd: jajajajajajajjaja es que tu nunca tomas fotos! Entonces aja, cuando YO TOMO FOTOS LINDAS las quieres y no...si quieres fotos lindas, toma tú fotos lindas...como estas 🤤🤤🤤🤤🤤 Te amo! No quiero que te vayas ❤️”.

Dos años de amor

Por estos días, la pareja está a punto de cumplir dos años de feliz relación. La noticia de que estaban juntos tomó a todos por sorpresa a inicios del 2023, pues habían sido de lo más discretos. Con su noviazgo afianzado y más consolidado, en una entrevista con Al Rojo Vivo, Carmen y Frederik hablaron de los inicios de su relación.

© @cvillaloboss Carmen villalobos y frederik oldenburg

"Octubre, noviembre del año pasado comenzamos a hablar", dijo Frederik en la entrevista con Lourdes Stephen sobre el tiempo exacto en el que empezaron a salir, por allá del 2022. Su novia agregó: “Pero fue muy loco, porque era como qué hacemos y yo justo acababa de terminar Top Chef VIP y me fui a verlo. Porque cuando estás empezando prefieres que nadie se entere, somos figuras públicas, entonces es como que vamos a ver si funciona, entonces esa primera vez yo llegué y él estaba grabando Exatlón", dijo Carmen Villalobos.

A más de un año de esa conversación, la pareja está en un gran momento y a punto de celebrar su segundo aniversario.