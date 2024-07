Tras cumplir 41 años, Carmen Villalobos nos confiesa: 'Estoy en un momento de mi vida divino, que amo'

Ya en tus 41, ¿la opción de ser mamá está descartada?

Yo creo que yo he respondido esa pregunta muchas veces. No veo cuál sea la diferencia entre que si tengo o no tengo. La honestamente creo que todos los que me conocen saben que la respuesta siempre ha sido como no, no es un tema que nunca ha estado como en el tintero, siempre he dicho la última palabra la tiene Dios, pero hasta el día de hoy, no, definitivamente no.