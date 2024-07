Desde Perú, Carmen Villalobos celebra su cumpleaños al lado de su novio Frederik Oldenburg

El amor de Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg se consolida cada día que pasa. Algo que se ha visto reflejado durante la celebración de cumpleaños de la actriz, quien este 13 de julio ha llegado a los 41 años. Una fecha por demás especial para Carmen, quien además ha pasado este día rodeada del amor de su familia, de algunos de sus amigos y por supuesto, de su novio, con quienes se encuentra en medio de una travesía por Perú, país al que Villalobos soñaba conocer y que ha sido el sitio perfecto para celebrar su cumpleaños más especial.

© IG: @fredefutbol La actriz celebró su cumpleaños en Perú

A través de su perfil de Instagram, Carmen compartió algunos vistazos de su estancia en Perú, en donde además de visitar algunos sitios emblemáticos, también ha podido desgustar de la increíble gastronomía del país, dejándose ver feliz al lado de todo su séquito y enamorada de Frederik, quien se ha convertido en su principal cómplice de aventuras. "Estoy agradecida con Dios por darme la oportunidad de venir ¡con el mejor combo del mundo! Mamá, amorcito y amigos que se vuelven familia... Eso ya es el mejor regalo de cumpleaños", compartió la también presentadora al pie de un álbum de fotografías que dan cuenta de sus pasos por aquella nación sudamericana.

En otra publicación, Carmen también ha mostrado detalles de su visita a la zona de Machu Picchu, una de las siete maravillas del mundo moderno, lugar que soñaba con conocer. "Dios mío, ¡qué cumpleaños tan maravilloso! ¡Soy muy afortunada por tener en mi vida a tantas personas que me aman! No tengo como agradacerles por haberse unido a este viaje que ha resultado ser demasiado especial", expresó la conductora del reality Top Chef VIP en un segundo mensaje compartido en Instagram. "Gracias, mi Dios, por la salud, por el trabajo, por mi familia, mi novio, ¡mis amigos que como les dije se han vuelto familia! ¡Por un año más llenita de muchas bendiciones! Gracias a todos los que me siguen por aquí también, ¡ya saben que son parte de mi vida! ¡Gracias por los buenos deseos! Se les quiere un montón. ¡Feliz cumpleaños a mí", escribió la actriz emocionada al pie de una publicación.

© IG: @cvillaloboss Carmen hizo realidad su sueño de conocer Machu Picchu

La romántica felicitación de Frederik para Carmen

Como era de esperarse, el guapo novio de la cumpleañera no dudó en gritar su amor por Carmen en esta fecha tan especial, por lo que en su feed de Instagram compartió algunas imágenes de su viaje por Perú, las cuales acompañó de unas románticas palabaras. "¡Miren quién está celebrando su día! ¡Feliz cumple, mi vida! ¡Con todo mi corazón te deseo lo mejor como siempre! ¡Gracias por esa sonrisa y por tanto amor cada segundo de nuestras vidas! Hoy celebro tu existencia y el que estemos juntos, te amo con todas mis fuerzas. Y a seguir celebrando en un viaje maravilloso, digno de una jornada tan especial como lo es tu día, no podía ser de otra manera. ¡Por muchos años más! Vean esa sonrisa, ¡por favor! ¡Ella pensaba que esas nubes no se irían!", expresó el presentador emocionado.

Como era de esperarse, la actriz no tardó en responder a las palabras de su amado, por lo que en la sección de comentarios dijo: "Amor mío de mi vida: ¿qué es este mensaje tan hermoso Soy tan feliz a tu lado, ¡compartiendo mi vida contigo! ¡Gracias por el amor tan grande que me das día a día! ¡Gracias por ser mi complemento! Yo tambien te amo con todas mis fuerzas", finalizó.