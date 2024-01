Carmen Villalobos eleva la temperatura en bikini a la orilla del mar

Carmen Villalobos continúa en modo vacaciones, disfrutando de los días libres a la orilla del mar. La actriz de 40 años y su familia iniciaron un viaje a la playa desde Navidad, en donde han pasado las fiestas decembrinas y celebraron el cumpleaños de su mamá. Ahora que los compromisos han quedado atrás, Carmen se relaja al máximo, aprovechando los ratos bajo el sol, desde donde obsequió a sus fans una sexy sesión de fotos en las que presume orgullosa su figura.

“¡La felicidad se respira con los pies en la arena, con la brisa del mar en la cara, los rayos del sol y el calorcito en mi corazón😻!”, escribió al lado de su publicación en Instagram, en donde se deja ver muy contenta mientras luce un bikini fucsia que se diferencía por los detalles dorados y los lazos que van de la parte superior y atraviesan su cintura.

La actriz de Sin Senos Sí Hay Paraíso estaba encantada con la vista y no quiso desaprovechar aquel escenario natural y la luz perfecta para tomarse algunas selfies. Dispuesta a seguir disfrutando de sus vacaciones, agregó: “Feliz fin de semana para todos, mi gente bonita 💋❤️”.

La colombiana, además, está acompañada de su novio, Frederik Oldenburg, con quien ha vivido momentos inolvidables durante este viaje que continuará por unos días más. Junto a ellos están sus perritos, que se adaptaron muy bien a la vida en la playa, pues según cuenta Carmen, salen a pasear más seguido, algo que en Bogotá no pueden hacer.

Vacaciones hoy, responsabilidades mañana

En sus historias, la actriz reveló que estos días ha estado de lo más tranquila, y hasta que regrese a casa volverá a su rutina habitual, especialmente la que sigue para mantenerse en forma. “Ya vendrán los días de ponerse juiciosa, de volver a entrenar y comer saludable”, dijo.

Y aseguró entre bromas: “Tan descuidada no he estado desde que empezó enero”. Y un poco más seria reveló su secreto para que ese cambio no sea tan drástico y no se rinda a la hora de volver a su plan alimenticio: “He ido bajando progresivamente los excesos de comida que no es tan buena”.

