¿Quién dijo pancita? Carmen Villalobos acaba con los rumores y muestra sus abs de acero

Carmen Villalobos disfrutó de un inolvidable viaje por Europa junto a su novio Frederik Oldenburg, y a su regreso a casa algunos seguidores notaron un leve cambio en su físico. Si bien esto es totalmente natural y más cuando se interrumpen las rutinas y se disfruta de la gastronomía de otros lugares, algunos se ilusionaron con la idea de un posible embarazo. Ni la actriz colombiana ni el conductor venezolano se han pronunciado al respecto, pero ella acaba de hacer una publicación que ha acabado con todos los rumores.

Cercana siempre con sus seguidores, Carmen suele compartir con ellos detalles de su día a día. Este 2 de agosto les reveló que había acudido a un spa para hacerse un masaje, al parecer tonificante. “Le dimos al masajito. Oigan, estoy muy juiciosa, de hecho hoy me felicitaron, me dijeron que ya comenzaron a ver los cambios, así que me da mucha alegría”, expresó la guapa actriz en un video en el que etiquetó la cuenta de la especialista Gloria Hincapié.

“Me da mucha alegría porque pues uno se pone juicioso y hay tentaciones en el día, que si la comida, que si el postrecito, que si el traguito”, confesó la actriz, quien durante su viaje mostró algunos de los exquisitos platillos que degustó junto a Frederik.

©@cvillaloboss



Carmen dijo estar contenta por los cambios que ha notado en su figura.

“Solamente me falta incorporarle a los masajes el entrenamiento, ahorita está bastante complicado hacerlo”, explicó Carmen al hablar de sus objetivos para recuperar la tonificada figura que la caracteriza, pero sin ahondar en las razones por las que por ahora no puede entrenar. “Pero cuando a uno lo felicitan y le ponen carita feliz como que eso te motiva más a seguir dándole, a estar juiciosos”, agregó.

©@cvillaloboss



Carmen mostró su tonificado abdomen.

En otra historia, la colombiana compartir los resultados que han tenido tanto las sesiones de masaje como su disciplina en sus hábitos. Guapísima en una camiseta blanca y una falda larga de denim, Carmen se grabó frente al espejo para mostrar a detalle los cambios que ha notado en su cuerpo. “De hecho, no sé cómo se vea aquí, pero ahí vamos, ya se comienzan a ver otra vez los cambiecitos”, dijo mientras se levantaba un poco la camiseta y mostraba sus marcados abdominales parada de perfil.

“Otra vez comienza la rayita del abdomen a mostrarse, ahí vamos, dándole juiciosa, porque ser disciplinados y constantes sí funciona, mi gente linda”, agregó al despedirse de sus seguidores.

©@cvillaloboss



Carmen y Frederik disfrutan su noviazgo sin presiones.

¿Qué han dicho Carmen y Frederik de ser padres?

En abril pasado, Carmen y Frederik fueron entrevistados por Lourdes Stephen para el programa Al Rojo Vivo, y en la charla no tardó en surgir el tema de su futuro juntos, y sobre la posibilidad de formalizar aún más su relación. “Para nada. Justamente en estos días teníamos una conversación y qué rico ser como los novios eternos, porque sabes que siempre tienes que estar pendiente y a la expectativa y cuidando todos los días a tu pareja”, comentó entonces la actriz.

Otra de las grandes preguntas respecto a su futuro fue con relación a una posible paternidad. Sin embargo, ellos prefirieron no dar una respuesta directa, y entre bromas, dejaron ver que aún no tienen previsto dar ese importante paso.

