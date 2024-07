Carmen Villalobos nos habla de la final de ‘Top Chef VIP’, la gastronomía costeña de Colombia y del hombre de su vida

Con la experiencia que él tiene conduciendo shows y competencias, ¿te 'coachea'?, ¿te hace alguna sugerencia?

No, sabes que no me 'coachea'. Pero, por ejemplo, cuando ha estado contigo acompañándome en las grabaciones y ya sabe que voy para el set, me da un beso y me dice: ‘Vamos con todas, vamos con todas’. Él tiene una energía, una cosa que yo le admiro demasiado. Entonces me dice, ‘vamos con todas’, ‘vamos que tú puedes’. Ya entro toda feliz al set, como todavía más segura de saber que lo puedo hacer mejor. Pero sí, siempre se lo he dicho, lo admiro muchísimo. O sea, una cosa es haber estudiado comunicación social y periodismo y otra es muy diferente a lo que yo hago como presentadora. Pero lo admiro muchísimo y nos apoyamos en lo que más podemos mutuamente.