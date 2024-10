Logina Salah, la primera concursante de Miss Universe con vitíligo: ‘Me ha hecho una persona mucho más fuerte’

Los moldes se están rompiendo en Miss Universe, y no solo en lo que respecta a la edad y estado civil de las concursantes, sino en todo lo que respecta a los cánones de belleza. Logina Salah, quien fue coronada como Miss Egipto el pasado 5 de octubre, se ha convertido en la primera aspirante a la corona del famosa certamen en tener vitíligo. La modelo no ve su condición como algo negativo, sino todo lo contrario, pues ha asegurado que la ha hecho una persona más fuerte.

© Instagram @missuniverse.egypt Logina Salah fue coronada como Miss Egipto el 5 de octubre de 2024.

Logina nació en 1990 en Alejandría y estudió contabilidad. Sin embargo, también trabajó como maquilladora, lo que la acercó al mundo del modelaje. Actualmente es una estrella de las redes sociales, pues tan solo en Instagram suma más 1.8 millones de seguidores.

Si bien tenía ya una carrera como modelo, ella no consideró participar en Miss Universe hasta que supo que algunos de los anteriores requisitos para las participantes habían sido cancelados, pues además de tener 34 años, es madre de una pequeña de 10.

© Instagram @loginasalah Logina Salah tiene 34 años y es contadora de profesión, aunque también modelo.

“Las restricciones anteriores del concurso eran desafiantes, como que las concursantes debían ser solteros y menores de 30 años. Una vez que me enteré de que esos requisitos habían sido cancelados, me animé a participar”, contó en entrevista con el portal Ahram Online.

Logina destacó que, lejos de lo que algunos piensan sobre los certámenes de belleza, Miss Universe no solo se enfoca en la apariencia de las mujeres, sino en el mensaje que promueven. “Participé en Miss Universe porque es una competencia genuina, resalta el mensaje y los esfuerzos por lograrlo a través del trabajo social o la caridad”, explicó. “También valoro las opiniones de las concursantes sobre diversos temas y cómo pueden influir en las mujeres jóvenes. Creo que esto va muy bien con mi personalidad”, aseguró.

© Instagram @loginasalah Logina Salah es la primera concursante en Miss Universe con vitiligo.

Su vida con vitíligo

Crecer con vitíligo no fue fácil, y años atrás se enfrentó a burlas cuando externó sus deseos de convertirse en modelo. “He luchado durante 15 años para aceptarme y quererme como soy”, contó en el canal de YouTube Dose Of Emirates. “Vivía en Alejandría y un día les conté a mis amigos que quería ser una modelo internacional. Pude ver una risa sarcástica en sus ojos y me preguntaron cómo pensaba lograrlo”, recordó.

Sin embargo, con el tiempo aquellas duras vivencias la fortalecieron. “Vivir con esta condición me ha hecho una persona mucho más fuerte. Siempre agradezco los días que pasan sin dificultades, pero también he aprendido a afrontar las subidas y los retos que he tenido que afrontar”, contó a Ahram Online.

© Instagram @loginasalah Logina Salah ha confesado que el vitiligo la hizo una mujer más fuerte.

“Entiendo que todas las dificultades pasarán y no son permanentes y que las lecciones aprendidas son las que permanecen”, reflexionó. “Mi perspectiva ha cambiado, lo que viví en mi infancia se ha convertido en una bendición que me ha hecho más fuerte y menos afectada por las opiniones de los demás. Esta condición ha mejorado mi vida”.

Miss Universe, de regreso en México después de 17 años

La esperada edición número 73 de Miss Universe se llevará a cabo el próximo 16 de noviembre en la Ciudad de México. La transmisión del evento se realizará por la señal de Telemundo en Estados Unidos, mientras que Telemundo Internacional y USA Network se encargará de llevar el concurso vía cable a Latinoamérica.

Fue en mayo de 2007 la última vez que México acogió el famoso certamen. En aquella ocasión la sede fue el emblemático Auditorio Nacional, ubicado en la capital mexicana. Riyo Mori, representante de Japón, fue la ganadora de dicha edición. Previamente, el país albergó el certamen en 1993, ocasión en que la ganadora fue la puertorriqueña Dayanara Torres.