Tatiana Calmell cambia los sets de filmación por la pasarela de Miss Universe 2024 para representar a Perú: 'Es un sueño cumplido'

Hablando de tu faceta como actriz, ¿cuáles son tus planes, ¿cuáles son tus sueños, con quién te gustaría compartir pantalla de los nuestros, de los latinos?

En 2023 grabé mi primer proyecto cinematográfico que, dicho sea de paso, ya lo pueden ver ahí en Disney Plus, está disponible en todas estas plataformas. Es ‘Bienvenidos al Paraíso’, es una comedia romántica y para mí mi experiencia en cine fue maravillosa. Yo quiero continuar haciendo películas. Es una de las cosas que más me gusta, me divierte, siento que es muy fresco el trabajo y es como yo me identifico con mi personalidad. Creo que también me gustaría en algún momento producir.

Y si pudiera elegir, no sé, alguien con quien trabajar. Bueno, me encanta Bárbara de Regil, siento que es espectacular esa mujer. En telenovelas, he hecho como mis primeros pasos en la actuación, así que sí, yo no descarto también volver a la televisión. A mí me encanta, siento que es muy divertido, me nutre el alma. Siempre los personajes como que te eligen para que tú aprendas algo de ellos. Y creo que eso es lo que más me gusta del arte.