La romántica promesa de Juan Soler a Paulina Mercado: 'Es lo que más quiero cuidar en el mundo'

En medio de la recuperación de Paulina Mercado, se estrenó el episodio del podcast, El Rincón de los errores, que grabó junto a Juan Soler, en el que les contaron a Marimar Vega y a Efrén Martínez detalles de su relación y de cómo resuelven las diferencias en su noviazgo. Más enamorado que nunca, el argentino reconoció que su novia es la mujer con la que quiere pasar el resto de sus días y que su prioridad es cuidarla. Por su parte, la presentadora de Sale el sol destacó que el actor ha estado a su lado en los momentos más retadores, como su reciente operación en el cuello, intervención que la orilló a tomarse un retiro temporal de la televisión.

© IG @paulinamercado007 Juan Soler y Paulina Mercado abrieron su corazón en el podcast de Marimar Vega y Efrén Martínez, 'El rincón de los errores'.

La comunicación, la llave del éxito

Con la sinceridad que manejan en su terapia, Paulina Mercado y Juan Soler abrieron el corazón para confesar su "error" más recurrente en la relación: "Muchas veces traemos nuestro pasado o lo que nos dolió a nuestra relación y reaccionamos, tú conmigo y yo contigo", reconoció Paulina. Echando una mirada al pasado, Juan le dio la razón a su novio y añadió: "Dos de nuestras discusiones han sido por cosas heredadas, que yo traigo".

Como toda pareja, han enfrentando algunas diferencias; sin embargo, gracias a la comunicación han sabido resolver los conflictos: "Hablamos tanto que terminamos dándonos cuenta". A pesar de que con Paulina puede ser muy sincero, Juan reconoce que sigue trabajando en canalizar sus sentimientos: "Estoy tan acostumbrado a esconder mis emociones que, a veces, me cuesta encontrar lo que me está lastimando y tengo un umbral del dolor muy alto", explicó. En ese sentido, Paulina añadió: "Juan es un hombre muy seguro de sí mismo, pero hay una parte que cuida mucho, esta cajita donde tiene las emociones y los sentimientos, le cuesta mucho trabajo abrirlos".

© IG @saleelsoltv La pareja reveló cual es su "error" más recurrente en su relación.

Un amor maduro

Paulina reconoció que parte del éxito de su relación viene de la madurez que han adquirido con los años: "Ya sabíamos qué queríamos y qué no queríamos". Fue entonces que Juan le hizo la más tierna declaración de amor a la conductora: "Representa la persona con la que yo me veo por siempre y es lo que más quiero cuidar en este mundo. Sería incapaz de hacer algo para perderla", dijo el actor argentino. Por su parte Paulina reconoció: "Quiero vivir lo que me queda con un hombre que ame y voy a dar lo mejor de mí".

© IG @paulinamercado007 Juan se ha convertido en el principal apoyo de Paulina Mercado durante su crisis de salud.

En estos dos años de relación, Paulina Mercado y Juan Soler han superado grandes retos juntos y han sido estos momentos los más importantes de su historia juntos: "Conoce mi luz y mi sombra y cuando te conoces desde ese lugar es bien rico, porque ya no tienes que fingir nada", reconoció la conductora quien, aseguró, Juan Soler era un hombre del que nunca imaginó enamorarse: "Todo lo que dije que no iba a hacer en la vida, vino Juan a decirme: 'A ver, no que no'. Había dicho que jamás estaría con un extranjero, que jamás estaría con un actor y, aparte, guapo, jamás trabajaría con mi novio, jamás viviría con mi novio, todos los nos, los he vivido".