Marcus Ornellas pone fin a los rumores sobre su vida sentimental

Una de las parejas más conocidas del espectáculo es la conformada por Marcus Ornellas y Ariadne Díaz, quienes no han escapado de los rumores en torno a su vida sentimental. Sin embargo, los actores están seguros del amor que los mantiene unidos, más allá de las versiones que aseguran supuestos romances con sus respectivas parejas de telenovela; Ariadne con José Ron y ahora Marcus con la actriz Scarlet Grubet, con quien comparte créditos en el melodrama El Precio de Amarte.

© Getty Images Marcus Ornellas habló de cómo van las cosas con Ariadne Díaz.

Marcus pone fin a las especulaciones

Abierto a expresar sus opiniones, Marcus hizo frente a las especulaciones que lo relacionan con su compañera Scarlet, una noticia que, si bien ha tomado fuerza en algunos medios, él se ha encargado de desmentir. “Yo creo que la base es el respeto a nuestros compañeros, a nuestro trabajo y a partir de eso poder explorar todo lo que sea necesario para el personaje, obviamente desde el respeto…”, dijo durante una charla concedida al programa televisivo De Primera Mano, para poner fin a todo lo que se dice.

Al ahondar en sus declaraciones, Marcus fue puntual, reiterando que el único lazo que lo une a Scarlet es el trabajo, ambos asumiendo con profesionalismo los roles que les corresponden en la nueva telenovela para la que están trabajando. En ese sentido, Marcus expresó algunas palabras para la actriz, quien lo acompañaba en la entrevista. “La respeto, la admiro mucho, es una gran compañera y es un placer enorme poder compartir este proyecto con Scarlet. Además de que sí hay una química escénica muy padre pero también hay un talento muy grande al lado mío…”, aseguró el galán de origen argentino, quien se encuentra muy activo enfocado en sus proyectos profesionales.

© Getty Images Marcus Ornellas y Scarlet Grubet

¿Ha habido crisis con Ariadne?

En días pasados el rumor de una supuesta crisis de pareja entre él y Ariadne Díaz se propagó por distintos medios. En parte, las versiones tomaron fuerza luego de que Ariadne y su compañero y amigo de telenovela, José Ron, se dieran un beso sobre el escenario durante la presentación del melodrama que protagonizan, Papás por Conveniencia. “Nunca escuché ese rumor y obviamente no es cierto, pero no, para nada…”, dijo Marcus sin ahondar en más detalles, aunque haciendo evidente la estabilidad que prevalece entre él y Ariadne, quienes han estado unidos por varios años, mientras comparten su felicidad como papás de Diego, su primer hijo.

© IG: @ariadne Ariadne Díaz y Marcus Ornellas han formado una familia desde hace varios años.

Antes de despedirse, Marcus fue puntual al asegurar que lo que se dice de él y de su compañera Scarlet no tiene que ver con lo que otros actores han vivido en el set, pues en este caso no existe nada más allá de lo profesional. “Regresemos de dónde vino. A mí nunca me ha pasado, hay una ética laboral, un respeto. Que a otros compañeros les haya pasado pues es otra cosa…”, explicó Ornellas durante la conversación, enteramente abierto a responder las dudas de la prensa, ávida por conocer su postura sobre todo lo que se ha dicho a lo largo de estas semanas.