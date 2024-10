Demi Lovato y su sentido mensaje tras el fallecimiento de su exnovio, Guillherme ‘Bomba’ Vasconcelos

Esta semana, en el mundo del deporte también se sufrió una irreparable pérdida con el fallecimiento de Guillherme ‘Bomba’ Vasconcelos, exluchador de la UFC y de Bellator. Fue a través de un comunicado compartido por su familia que se confirmó el deceso, lamentando su inesperada partida, en especial por todo el futuro que tenía por delante. Guillherme, además, era conocido por la relación sentimental que mantuvo con Demi Lovato, quien se pronunció sobre la triste noticia.

"Muy, muy triste. Querida, te envío amor", escribió la cantante en una de las publicaciones de su amiga, Kim de Jesus, quien también compartía un cercano lazo con el luchador. "Descansa en paz, querido ángel", agregó Lovato en sus comentarios para despedirse del hombre con quien salió durante casi un año en 2017.

Kim compartió una serie de fotos y videos en las que resumía la buena química con Guillherme, además de lo bien que él solía llevarse con los niños interesados en el deporte que practicaba y entrenándolos para mejorar su técnica. "Oh, Bomba 😢💔. Eras el epítome de la fuerza y el amor, el gigante más duro y gentil que jamás haya existido. No sé de una sola persona que te haya conocido que no te adore por completo. Trabajaste muy duro. Amabas tanto. Eras simplemente el mejor. Nuestro rey del cardio Savage, eres muy querido 🦁🐅", anotó De Jesus, al lado de su galería.

Guillherme deja a una hija de casi dos años, Noemí, quien era su vida entera y a quien empezaba a entrenar con mucho amor.

Una despedida a la distancia

Por el momento, la familia no ha dado más información sobre las causas del deceso: "La vida es un respiro y nos despertamos con esta desgarradora noticia. ¡Qué época vivimos! ¡Oramos por ti! ¡Que Dios, que todo lo puede, te acoja en su infinita misericordia y consuele a todos los que siempre te hemos amado incondicionalmente!", escribió uno de sus tíos en una sentida publicación en Facebook.

Ahí, también agregó que 'Bomba' tenía planes de viajar a su natal Brasil para pasar la Navidad en familia. Y resaltó su fortaleza para seguir sus sueños, aunque ello lo haya llevado a estar lejos de sus seres queridos: "Perseguiste tus sueños en Estados Unidos como luchador de MMA, Guilherme Bomba, te convertiste en campeón de Brasil, pero no pensamos que ese sueño también te llevaría a un viaje sin retorno, sin ninguno de nosotros cerca".