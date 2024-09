Madison de la Garza, la entrañable 'Juanita' en 'Desperate Housewives', espera a su primer bebé

Madison de La Garza, quien diera vida a la icónica Juanita Solis en Desperate Housewives, anunció esta semana que la cigüeña viene en camino y está más cerca de lo que nos imaginamos. La actriz y directora de 22 años compartió la buena nueva junto a una serie de fotos en la que podemos verla muy feliz junto a su novio, el también actor Ryan Mitchell, con quien está a punto de iniciar una nueva etapa en sus vidas.

Madi', como la llaman cariñosamente, posó muy contenta sujetando su pancita mientras luce un vestido veraniego amarillo con estampado floral. A su lado, el futuro papá, quien también demuestra su felicidad.

"Oh Ryan, cuánto te amo. Gracias por hacer todos mis sueños realidad", escribió en la publicación. Sus padres y hasta su famosa hermana, Demi Lovato, posan junto a ella para recordar los días de la dulce espera de su primer bebé. En un momento como este, su mamá, Dianna de la Garza, no podía faltar, pues la emoción por convertirse en abuela es tan grande que ya no puede esperar.

Madison y su novio guardaron muy bien el secreto de su embarazo, y aunque hoy lo comparten con el mundo entero, han guardado los detalles para el ámbito familiar. Por ahora no se sabe si la pareja tendrá niño o niña, lo único que confirmó la feliz mamá es que recibirá a la cigüeña el próximo mes: "♥️ bebé Mitchell 10.24".

La alegría por Madison y su familia

En 2007, Madison conquistó al público al aparecer en una de las series más famosas de ese entonces, Desperate Housewives. La joven actriz interpretó a Juanita Solis, hija de Gaby Solis (Eva Longoria), una pequeña rebelde y consentida de papá, Carlos Solis (Ricardo Chavira), y hermana de Celia (Daniella Baltodano).

© Getty Images Familia Solis, de Desperate Housewives

Tras el final de la serie, Madison continuó con su carrera y participó en varios proyectos de Disney, y hasta participó en los documentales de su hermana. Ahora Madi está lista para una nueva vida que seguro la llenará de alegrías y más creatividad, y que ha desatado los comentarios más lindos para la feliz mamá.