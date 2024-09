Derrochando sensualidad, Cazzu reaparece en alfombra roja junto a ‘La Joaqui’

Poco a poco Cazzu va retomando su agenda y sus apariciones públicas. Apenas hace unos días, fue fotografiada en una salida de chicas con sus grandes amigas, 'La Joaqui' y Nicky Nicole, en la inauguración de la casa Spotify en Buenos Aires, Argentina. El pasado jueves, sorprendió a sus seguidores al desfilar en la red carpet del Best New Artist Showcase de la Academia Latina de la Grabación, el cual se realizó por primera vez en la capital argentina. Para esta cita, la llamada 'Nena Trampa' acudió con su gran amiga, 'La Joaqui', y ambas se dejaron ver espectaculares con looks en color negro, derrochando sensualidad.

© @nicki.nicole Cazzu con sus amigas en una salida por Buenos Aires

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de Eleuseca compartió un video en el que aparece con Cazzu; 'La Joaqui' luce un vestido strapless de piel en color negro, mientras que la 'Nena Trampa' llevó una falda tubo en color negro y un top como de bikini negro. Joaquinha llevó el pelo bien lacio peinado con raya en medio con un maquillaje en el que destacaron sus labios rojos, mientras que Cazu llevó el pelo en un doble recogido con flequillos sueltos y unos labios nude.

Junto al video, Joaquinha escribió: " Vos y yo contra el mundo 🧡", dejando en claro lo fuerte que es su amistad, la cual tienen desde hace tiempo. Además de eso, acompañó su post con el tema Glock, en el cual comparte créditos con Cazzu y es un tema que habla del empoderamiento femenino y la sororidad.

Cazzu y 'La Joaqui' juntas View post on Instagram

'La Joaqui' ha sido una de las incondicionales para Cazzu en los últimos meses, luego de su sonada ruptura con Nodal. Si bien su amistad era conocida desde hace tiempo, ha sido en estos momentos que 'La Joaqui' se ha volcado en cuidar y estar al pendiente de su amiga, así como de la hija de esta, la pequeña Inti, quien dentro de unos días cumplirá un año de vida.

© @chulagiamb_ Cazzu llevó este look a la alfombra roja

Video relacionado

Amigas incondicionales

En 2021, la propia Joaqui contó al programa argentino Podemos Hablar, cómo fue que Cazzu la salvó en el momento más duro de su vida. "Cuando tuve a mi segunda nena, estaba en una situación bastante violenta, no tenía redes sociales ni nada, el único número que me sabía era el de Cazzu, la llamé, le dije: 'Estoy acá, tengo miedo de que me pase algo o que me muera y mis hijitas', me dijo: ‘Bueno ya tienes listo un departamento, te va a ir a buscar un auto’. Agarré una bebé acá y a otra acá y me fui. Ahí viví hasta que me reacomodé y volví a hacer música. Me levanté más arriba de donde me caí", recordó entre lágrimas.

© IG @lajoaqui 'La Joaqui' con Cazzu e Inti

Ahora, ha sido el turno de 'La Joaqui' de acompañar a su amiga en este turbulento 2024, en el que dio por terminada su relación con Christian Nodal, con el que comparte a la pequeña Inti. Semanas después de que la expareja diera a conocer la noticia, el cantante de regional mexicano anunció su noviazgo con Ángela Aguilar, misma con la que se casó el pasado 24 de julio.