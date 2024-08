Así fue el melancólico regreso de Cazzu a las redes sociales

Ajena al revuelo que trajo consiguió el anunció de su separación y la boda de su ex, Christian Nodal con Ángela Aguilar, Cazzu ha querido mantenerse alejada de las redes sociales durante todo este tiempo, con el objetivo, según contó hace unos días, de mantenerse en calma frente a la tempestad: “Hay un infierno prendiéndose fuego y ni siquiera quiero que me salte una chispa”, dijo. Después de este détox tecnológico, se reencontró con sus más de 6.8 millones de seguidores en Tik Tok donde realizó un live que organizó con motivo de los cuatro años de lanzamiento de su álbum Una niña inútil.

Su reencuentro con sus seguidores

Después de una temporada lejos del internet, Cazzu reapareció para deleitar a sus seguidores con una breve presentación en la que homenajeó uno de sus discos más importantes en su carrera. Para esta misión, la argentina convocó a sus músicos, quienes la acompañaron a interpretar los temas más destacados de esta producción como Dulce Tortura y Capricho.

La argentina apareció a cuadro luciendo un look muy cómodo para su reencuentro con sus fans. La cantante usó una sudadera negra, una blusa roja, con detalles de encaje en el escote, unos jeans, sin zapatos y luciendo unas calcetas blancas, se sentó en el sillón donde cantó los tres temas que preparó para esta ocasión especial. Para complementar su look, llevó un peinado recogido que adornó con dos rosas al costado, un peinado que nos hizo recordar a Selena Quintanilla.

“Buenas noches, gracias a todos por conectarse”, fue la frase que pronunció al inicio de este mini show que comenzó con el tema Dulce Tortura que reza en su coro: “Se prende fuego en la habitación incinerando recuerdos”. Antes de que Cazzu se conectara, ya la esperaban más de 2.4 millones de seguidores que aplaudieron este regreso lleno de nostalgia y melancolía.

¿Por qué se alejó de las redes sociales?

Fue hace unos días cuando Cazzu reapareció públicamente en el programa argentino Esto es ¡FA!, donde dio lecciones de talento al interpretar en vivo el tema de Selena Como la Flor. Además de dar cátedra como cantante, la argentina se sinceró y confesó por qué decidió alejarse de las redes sociales por un tiempo: “Yo hace dos meses no tengo redes sociales en mi celular y nada, estoy aquí, hablando con ustedes y estoy bien”, dijo haciendo referencia a su ausencia en el ciberespacio.

La cantante aseguró que quiso mantenerse a salvo, lejos de la polémica: “No tengo relaciones tóxicas con las redes sociales, no tengo notificaciones, no me entero si alguien me llama: “Desde que saqué mis redes sociales porque hay un infierno prendiéndose fuego y es como que ni siquiera quiero que me salte una chispa. Dije: ‘Ni siquiera voy a tener la oportunidad de confundirme de botón’. Pero, realmente, no me atormenta”, reconoció sobre esta decisión.