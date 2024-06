Demi Lovato se sincera sobre su salud mental: ‘Estaba muy acostumbrada a no ver esperanza’

Demi Lovato ha sido muy transparente al abordar los problemas por los que ha atravesado en cuestiones de salud mental. La cantante ha vivido situaciones complicadas en las que su vida estuvo al límite, pero eso es cuestión del pasado. La intérprete de 31 años ha dado vuelta a la página y ha podido, después de diversos tratamientos, hallar el camino hacia la recuperación. Recientemente se abrió sobre este proceso y reveló lo duro que fue para ella ser ingresada una y otra vez en el hospital.

©@ddlovato



Demi ha sido sincera sobre sus batallas de salud mental.

“He estado en tratamiento hospitalario cinco veces y cada vez que regresaba a un centro de tratamiento me sentía derrotada”, confesó en una conversación con el doctor Charlie Shaffer, hijo de Anna Wintour, en el Centro de Salud Mental Juvenil del NewYork-Presbyterian Hospital. “Conozco esa experiencia de primera mano, pero creo que el rayo de esperanza fue cuando comencé a trabajar y comencé a hacerlo, ya fuera un trabajo, un programa o hablar con mi equipo de tratamiento y entablar relaciones allí”, confesó la cantante, de acuerdo con diversos reportes de prensa.

“Creo que el rayo de esperanza empezó cuando comencé a encontrar la alegría en las pequeñas cosas de la vida. Y eso era algo que antes me resultaba muy extraño porque estaba muy, muy acostumbrada a no ver esperanza”, recordó. La también actriz aseguró que las cosas tomaron un rumbo distinto después de su quinto tratamiento de salud mental. “Me sentí como si hubiera tocado fondo y supe lo que tenía que hacer, que era vivir una vida en recuperación. Y eso fue algo que rechacé durante mucho tiempo”. dijo.

“También necesitaba los medicamentos adecuados. Creo que en mi caso los medicamentos me han ayudado muchísimo. Han ayudado muchísimo a mucha gente”, admitió la intérprete de Cool For The Summer. Además, contó cómo las cosas fueron acomodándose en si vida. “Cuando todas las piezas clave empezaron a encajar como un rompecabezas perfecto, empecé a encontrar la luz de nuevo”.

©GettyImages



Demi fue diagnosticada con trastorno bipolar.

Si bien Lovato entendió que aquellas duras experiencias no definían quién era, reconoció que el haber superado aquellas vivencias la convirtió en la persona que es hoy. “Es solo una parte de lo que soy yo, lo que significa que mis luchas me han moldeado en la persona que se ve hoy, pero nunca se ha convertido en mi identidad. Simplemente, se ha convertido en algo en mí que me hace un poco interesante, supongo que se podría decir”, explicó.

Fue diagnosticada con trastorno bipolar

Fue el año pasado durante su participación en la cumbre Hollywood & Mind en Los Ángeles que habló abiertamente sobre su trastorno bipolar. “Me sentí tan aliviada tras el diagnóstico. Me había pasado muchos años batallando y no sabía por qué afrontaba la depresión de ciertas maneras en momentos tan bajos, cuando aparentemente tenía el mundo delante de mí, repleto de oportunidades”, contaba.

Antes de llegar a ese punto, y aún siendo una adolescente, la cantante vivió etapas muy complicadas. “Recuerdo tener 15 años estando de gira en un autobús y ver a los fanáticos seguir mi autobús con carteles y tratando de que los saludara por la ventana. Y todo lo que podía hacer era sentarme allí y llorar”, contó Demi. “Recuerdo estar en la parte trasera de mi autobús de gira mirando a mis fans llorando y pensando, ‘¿Por qué soy tan infeliz?’”, contaba.