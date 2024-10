Lionel Messi es honrado con el premio al futbolista con más títulos en la historia

A nivel de cancha, Lionel Messi sigue cosechando éxitos. Hace sólo unos días lo veíamos lucirse en su país natal en uno de los partidos de las Eliminatorias de la Copa del Mundo junto a la Selección Argentina. Messi anotaba tres de los seis goles en contra de Bolivia, con los que continúa con una buena racha en su carrera. A su regreso a Miami, en donde se ha establecido junto a su familia desde hace más de un año, 'El Campeón del Mundo' fue reconocido con un nuevo premio en su honor, el 'Marca América Award' por ser el futbolista con más títulos en la historia.

A principios de mes, Lionel Messi junto al Inter Miami celebraban a lo grande el triunfo de 3 a 2 contra el Columbus Crew. Pero más allá de superar el marcador, el equipo se alzaba con el MLS Supporter’s Shield 2024. Para Messi, el título número 46 de forma colectiva para el rosarino, con el que mantenía su lugar como el jugador más laureado de la historia. Detrás de él está el brasileño, Dani Alves, con 43; seguido por el español Andrés Iniesta, con 40. Eso sumando los 56 que ha obtenido de manera individual, con un total de 102 títulos a su nombre.

Ese festejo se prolongó hasta este jueves, en una ceremonia celebrada en Miami, a la que Lionel llegó de la mano de su esposa, Antonela Roccuzzo. Messi aparecía ante los medios con un traje negro y playera blanca para dar un toque menos formal. La influencer, por su parte, volvió a lucir radiante con un total white look con chaleco en la parte superior y pantalones amplios con abertura por encima de la rodilla. Para dar un toque de color, Antonela llevaba en la mano un clutch dorado con el que, además, combinaba a la perfección con el nuevo galardón del padre de sus hijos Mateo, Ciro y Thiago.

Durante la ceremonia, Messi recibió dos obras en la premiación junto a Juan Ignacio Gallardo, director de Marca; y Jorge Más, dueño del Inter Miami CF. El primero es un trofeo con su figura señalando al cielo con ambos dedos índices y vistiendo el jersey argentino con el número 10 y un símbolo infinito debajo de él. La figura fue creada por el escultor Carlos Benavides.

La segunda fue una pintura realizada por el español, José María Peña, en la que celebra uno de sus goles con los brazos abiertos como si estuviera abrazando a sus fans en todo el mundo, tal como ellos desearían hacerlo en cada anotación. En la ceremonia, agregaron la bandera de Argentina que quedó entre las manos del futbolista.

El agradecimiento y las memorias de Lionel Messi

En la ceremonia, Messi reveló que no tiene tan claro el conteo de los títulos que ha recibido. "La verdad que no, sobre todo los premios individuales. Por ahí se me pierden algunos. Sé de los que tenía a nivel colectivo, pero fue espectacular ver el video. Muchos recuerdos se me pasan por la cabeza, sobre todo los más antiguos con el Barcelona, muchas cosas que hemos vivido, que hemos pasado. Muchas muy lindas, pero también complicadas porque en una carrera de 20 años no todo es lindo y no siempre se puede ganar. He tenido muchas decepciones que me ayudaron a crecer como jugador, como persona".

Sonriente y con la mejor disposición, Messi intentó recordar la primera copa que ganó desde niño, aunque en ese entonces no imaginaba que era el inicio de algo grande. "¡Uff! La verdad que he visto fotos para recordar el momento, pero levantarla o que me la dieran, la verdad no lo recuerdo. Vi muchas fotos de muy chico levantando uno que otro trofeo. Seguramente era como alguno de mis hijos, que todavía no era consciente de todo lo que se iba a venir después".

Hablando de sus hijos, Messi reveló que los tres le reprocharían el no estar presentes en la ceremonia, pues disfrutan mucho de estos eventos y los logros de su padre. "Les gusta mucho seguirme en la cancha o en los partidos y me piden los trofeos", contó con una gran sonrisa.

"Disfruté del fútbol desde muy chiquito, desde los tres o cuatro años. Me encantaba, me encanta, el fútbol es mi pasión", Lionel Messi

¿Con miras al Mundial 2026?

Tras haber conseguido la Copa del Mundo en Qatar 2022, Messi se refirió al próximo Mundial, con tripla sede en México, Estados Unidos y Canadá. "No, no me ilusiona. Siempre dije que las cosas pasan por algo y nunca me adelanto a los acontecimientos. Ahora vivo el día a día, trato de disfrutar de todo lo que me pasa en cada momento y cuando llegue, se verá. La verdad que no me gusta acelerar los tiempos ni mirar más allá, sino disfrutar y ojalá que pueda seguir rindiendo a este nivel para sentirme bien y estar feliz. Miro más eso que si voy a llegar".

Los sueños hechos realidad

En este homenaje, Messi ni sólo recordó a detalle su carrera, sino que reflexionó sobre los sueños y metas que alguna vez tuvo y que poco a poco se hicieron realidad: "Gracias a Dios pude cumplir todos mis sueños y pude lograr muchos más de los que soñaba cuando era chico. Pude conseguir el sueño más grande de cualquier jugador que es ganar el Mundial, es el trofeo que todos queremos cuando empezamos. Tuve la suerte de ganar muchísimos títulos con el club de mi vida, que es el Barcelona, con el PSG y ahora acá. No puedo pedir más nada, pero el objetivo es intentar ganar otro más y luchar por conseguirlo".