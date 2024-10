A corazón abierto, Antonela Roccuzzo habla como nunca de su vida junto a Messi en Florida

Si algo llena de total orgullo el corazón de Lionel Messi es el hecho de compartir su vida en matrimonio junto a Antonela Roccuzzo quien, a pesar de preferir mantener un bajo perfil, no pasa desapercibida en ningún momento. Como nunca, la guapa argentina ha abierto su corazón para abordar aspectos de su vida personal poco conocidos, una reveladora plática en la que habló de su familia, de algunas inquietudes y de cómo ha vivido los triunfos de su famoso esposo, uno de los mayores astros del futbol de estos tiempos.

© @antonelaroccuzzo Antonela Roccuzzo habló de su vida en Florida junto a su esposo e hijos.

Antonela a corazón abierto

La sorpresa llegó al destapar el entorno personal de Antonela a través de una reciente entrevista realizada por Haute Living, publicación para la que fue portada. Como nunca antes posó guapísima y abrió su corazón para revelar detalles de su círculo privado, el cual ha generado gran interés entre los seguidores de Messi. Roccuzzo comenzó su charla compartiendo su felicidad por ser parte de una gran familia en Argentina, a la cual no puede frecuentar como quisiera debido a la distancia, sin embargo, les recuerda con cariño. “Crecí con mis padres, hermanas, primos y abuelos…”, reveló.

Video relacionado

En ese sentido, Antonela habló de sus aspiraciones de juventud, y cómo eso la llevó a tomar la decisión de prepararse para ser una profesional. “Quería ser odontóloga… comencé a estudiar en Rosario pero no me gradué por numerosas razones personales. Hoy me dedico a algo completamente diferente, pero si estoy segura de una cosa es de que siempre tienes que hacer lo que te haga más feliz…”, explicó a la publicación.

© leomessi Leo Messi y Antonela Roccuzzo están felices de vivir en Florida.

Compartir la felicidad con Messi

Antonela y Messi han logrado conformar un gran equipo como familia. Juntos son padres de los pequeños Thiago, Mateo y Ciro, la mayor inspiración de ambos. En su suena etapa radicados en Florida, asumen este momento con gran entusiasmo. Aunque reservada, Antonela también habló del gran triunfo de su esposo sobre las canchas, y cómo es que ha logrado asimilar esa realidad. “Esos momentos son de muchos nervios, pero la parte más hermosa es que experimentamos todas esas cosas juntos como familia, y mis hijos pueden hacer grandes memorias. Haber vivido estos momentos desde el primer día los hace inolvidables…”, dijo durante la charla.

© @antonelaroccuzzo Lionel Messi y Antonela Roccuzzo con sus hijos

En otro momento, Antonela también destacó su sentir tras haberse mudado a Florida junto a Messi y sus hijos, esto tras la llegada del futbolista al Inter Miami FC. Así mismo, habló de su rutina y de la calma que gobierna a ella y a los suyos, dedicados cada uno a sus ocupaciones. “Mi día es normal. Nos levantamos temprano, llevamos a los niños a la escuela y luego me voy al gimnasio o trato de realizar alguna actividad física. El resto de la mañana lo dedico al trabajo. Si tengo alguna reunión, eventos o compromisos laborales, trato de programarlos mientras los niños están en la escuela. En la tarde me enfoco a pasar el tiempo con ellos. Hacemos actividades extracurriculares, cenamos temprano y luego nos vamos a la cama…”, confesó Roccuzzo.