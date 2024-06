La tierna felicitación de Antonela Roccuzzo al 'cumpleañero más lindo', Lionel Messi

El mundo del deporte está de fiesta y no por los partidos de la Copa América o las jornadas de la Eurocopa que tiene a los aficionados pegados al televisor. No, este 24 de junio el fútbol está de festejo por el cumpleaños número 37 del actual campeón del mundo, Lionel Messi. Feliz por la vida que lleva en Miami desde el año pasado, el originario de Rosario, Argentina, celebró este gran día rodeado del cariño de sus seres queridos, y reveló qué es eso que le podría hacer falta a quien parece tenerlo todo.

Orgullosa de su esposo y los logros que ha recolectado a lo largo de su carrera en la cancha, Antonela Roccuzzo felicitó al padre de sus hijos con una linda postal en la que los cinco miraban a la cámara en una noche de gala. "Feliz cumple amor @leomessi.

Te amamos infinito ♥️", escribió la argentina al lado de la imagen en la que miles de seguidores se sumaron a los saludos para el festejado, quien sonríe en la foto dichoso junto a sus pequeños Thiago, Mateo y Ciro.

© IG: @antonelaroccuzzo Antonela Roccuzzo y Lionel Messi

Pero aquella no fue la única foto que Antonela compartió desde su álbum personal, pues en sus stories de Instagram agregó cuatro más para festejar de forma virtual al gran amor de su vida. Con una postal a la orilla del mar y durante un bello atardecer, 'Leo' y 'Anto' sonreían a la cámara para recordar aquel día. "Feliz cumple, amor", escribió ella sellando su mensaje con un corazón rojo.

Mostrando su lado más divertido y tierno, la influencer compartió una foto más, esta vez de su hijo Mateo buscando la atención de papá durante un partido en el estadio del Inter Miami. El niño lleva puesto el jersey del equipo mientras Messi luce una camisa negra con detalles blancos.

© Antonela Roccuzzo Lionel Messi y su hijo Mateo

Desde su mudanza a Miami, Messi ha visitado más la playa y con una postal más a la orilla del mar, esta vez con la luz solar a tope, Antonela extendió sus felicitaciones al dueño de su corazón.

Finalmente, la también modelo publicó una postal de Messi en traje de baño y tomando el sol con el mar de frente. "El cumpleañero más lindo", escribió ella en esta celebración que se extiende por el mundo entero. Desde el Inter Miami, también enviaron un saludo a su Messias: "Bienvenido al año XXXVII después de Messi", escribieron junto a una imagen del jugador celebrando tras un gol.

© IG: @antonelaroccuzzo Lionel Messi

El deseo de Messi y el obsequio de David Beckham

David Beckham no sólo tiene una gran relación con Messi por su propia historia en el campo de fútbol, sino que también comparten mucho desde que el argentino firmó con el Inter Miami, equipo del que David es inversionista principal. Feliz con el rumbo que ha tomado el equipo, Beckham compartió una foto con Messi, quien sujeta una gran botella de vino Catena Zapata con una dedicatoria apenas visible.

© David Beckham Lionel Messi y David Beckham

Aunque el esposo de Victoria Beckham supo exactamente qué regalar a su amigo, Messi recién reveló que lo que más quisiera es una foto con Michael Jordan. "Me pidieron tantas fotos, ¿por qué yo no puedo tener una con él? Es lo más groso que hay. No sé mucho de básquet tampoco, ni soy muy seguidor, pero fue un referente en todos los deportes#, aseguró Messi en entrevista para Clank.

Con el poder de las redes sociales, quizá el deseo de Messi llegue a los oídos de Jordan y pronto podamos ver aquella foto que tanto imagina 'La Pulga'.