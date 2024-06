De viva voz, Leo Messi cuenta cómo inició su historia de amor con Antonela Roccuzzo

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo conforman una de las parejas más sólidas del mundo del deporte. Padres de tres hermosos hijos, el futbolista argentino y su esposa han demostrado que cuando el amor es verdadero prevalece por años, y es por ello que se han convertido en una inspiración para muchos. En una reciente entrevista, Leo ha contado de viva voz cómo inició su relación con ‘Anto’ tras cruzar sus caminos siendo apenas unos niños.

©GettyImages



Leo y Antonela tienen una hermosa familia.

Messi participó en el programa de streaming Dispuestos a Todo (Abitare), un espacio muy especial, pues es conducido por su sobrino Tomás Messi, hijo de su hermano Matías. El astro argentino fue cuestionado sobre distintos temas, y no solo relacionados a su carrera en las canchas. En un momento de la charla, le preguntaron acerca de su historia de amor con Antonela, y él accedió a compartirla.

Leo se remontó a una época muy temprana de su vida como futbolista, cuando jugaba en el Newell‘s, en las divisiones inferiores. “No me acuerdo si 6 o 7 años, muy chiquito y ahí me hice muy amigo de Lucas, que es el primo de ‘Anto’ y es uno de mis mejores amigos de toda la vida”, contó. “Iba a su casa y ahí la conocí, desde muy chiquitos. Siempre me gustó. En esa época se llamaba ‘amigovios’”, relató.

©@antonelaroccuzzo



La pareja argentina inspira con su historia de amor.

“Después, con 13 años me fui para España y un poco que perdimos el contacto. La comunicación era mucho más difícil que ahora. Era a través de cartas, mails o alguna llamada por teléfono fijo, que eran caras las internacionales. Entonces nos dejamos de hablar, nos distanciamos mucho. Con Lucas también, no solo con ella”, continuó Messi.

“Hasta que a los 16 ó 17 años nos volvimos a encontrar, la comunicación era mucho más fácil con el messenger, chateábamos por ahí. Nos fuimos acercando otra vez, no habíamos perdido ese sentimiento que teníamos desde chicos, no había cambiado nada. A los 19, 20 años ya nos pusimos de novios”, recordó el futbolista, quien actualmente tiene 36 años.

El tema de los celos

Messi contó que una vez retomada la comunicación con Antonela, él viajó para verla. “Yo fui para Argentina y bueno, ya para mí también era más fácil poder movilizarme, estaba con Matías que era el que me llevaba para todos lados”, contó, refiriéndose a su hermano. “En la época que yo iba para Rosario, y bueno fui a visitar a Lucas, busqué la excusa también para ir a visitarlo y verla a ella... Nos volvimos a ver y bueno, ahí arrancamos a hablar otra vez”, expresó sonriente.

©@leomessi



En la relación de Leo y ‘Anto’ ya no hay espacio para los celos.

Sin embargo, su amigo “se ponía celoso, no me dejaba ir... Cada vez que yo iba a la casa (de la abuela de Antonela) no le gustaba mucho ir a Lucas porque no quería que nos viéramos, era medio celoso. Después ya soltó”.

El mismo Messi admitió que él también fue víctima de los celos en algún momento de su relación, pero con el tiempo dejó este sentimiento atrás. “Ahora no. Antes sí, cuando era más joven. Tuve mi época, pero hace un tiempo ya que no. Era bastante celoso cuando era pibe, cuando estábamos de novios, al principio. Después ya no”, aseguró. El futbolista y Antonela se casaron en 2017 en su natal Rosario; para ese momento ya eran padres de Thiago y Mateo, y un año después de la boda vino al mundo el pequeño Ciro.