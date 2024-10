Messi le dedica un sentido mensaje a su amigo Andrés Iniesta: ‘Uno de los compañeros con más magia…’

A lo largo de su carrera en el fútbol, Lionel Messi ha compartido con los más talentosos jugadores, y con algunos ha logrado entablar estrechas relaciones de amistad. Tal es el caso de Andrés Iniesta, con quien compartió por años en el FC Barcelona. Por eso, ahora que el español ha anunciado su retiro, no ha dudado en dedicarle unas lindas palabras.

© Getty Images Messi e Iniesta compartieron por años en las filas del FC Barcelona.

El pasado 7 de octubre, Leo tomó su cuenta de Instagram para compartir un mensaje en honor a Iniesta. “Uno de los compañeros con más magia y de los que más disfruté jugando juntos”, escribió el astro argentino en sus historias.

“@andresiniesta8, la pelota te va a extrañar ¡¡y todos nosotros también!! Te deseo lo mejor siempre, sos un fenómeno”, agregó en su post. Junto a esta dedicatoria, Messi compartió una emotiva foto en la que se le ve junto a Andrés celebrando en el campo de juego.

© Getty Images Messi e Iniesta celebrando un gol del FC Barcelona en 2018.

La imagen en cuestión fue tomada en febrero de 2018, cuando ambos militaban en el Barça. En aquel momento, se unieron para festejar el primer gol ante el Chelsea durante los octavos de final de la Champions League. El partido se jugó en el estadio Stamford Bridge, en Londres.

Messi dejó el conjunto culé en 2021 tras 20 años en sus filas. Por su parte, Iniesta dejó el club en 2018 después de 16 años. Los dos jugaron juntos durante un largo tiempo, y tanto dentro como fuera de la cancha dejaron ver una gran complicidad

© Getty Images Messi e Iniesta con el Balón de Oro 2010 al mejor futbolista europeo.

El anuncio de retiro Iniesta

El pasado 7 de octubre, Andrés Iniesta dio a conocer su decisión de cerrar su ciclo como jugador profesional durante el evento ‘El Juego Continúa’, realizado en su honor en Barcelona, al que asistió acompañado de su esposa Anna Ortiz y sus hijos.

© Getty Images Iniesta asistió al evento en Barcelona junto a su esposa Anna Ortiz y sus hijos.

“Nunca pensé que llegaría este día, realmente nunca lo imaginé”, afirmó con la voz entrecortada. “No son lágrimas de tristeza, son lágrimas de ese niño de Fuentealbilla, que tenía el sueño de ser futbolista y que lo consiguió después de mucho esfuerzo y sacrificio”, expresó el centrocampista de 40 años.

“El estar en el césped se acaba. No puedo estar lejos del futbol, ha sido mi vida y lo seguirá siendo. Ahora a seguir formándome, estoy sacándome el título de entrenador y es mi siguiente etapa. Intentaré volver a hacer un gran trabajo, ya no será corriendo detrás del balón sino desde otro lugar”, continuó.

© Getty Images Iniesta se mostró muy conmovido al anunciar su retiro.

Aunque actualmente el FC Barcelona tiene como entrenador a Hansi Flick, Iniesta admitió que en un futuro le gustaría dirigir el club en el que jugó tantos años. “No he ido aún ni a la primera clase, así que me falta mucho para poder pensar en esto. De momento deseo que Flick siga muchos años, señal de que las cosas le están yendo bien a nuestro club. Pero sí que me gustaría volver al Barça algún día”, expresó.