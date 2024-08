Junto a sus amores, Leo Messi y Luis Suárez tienen el verano más especial

Tras su lesión en la final de la Copa América, Lionel Messi ha tenido que ausentarse de los entrenamientos mientas se recupera por completo. Por fortuna, estos días han sido más llevaderos gracias a la buena compañía que tiene a su lado, empezando por Antonela Roccuzzo y sus tres hijos. Además, el astro argentino ha contado con su gran amigo Luis Suárez, con quien recientemente disfrutó de un inolvidable paseo a sus respectivas familiar.

© Getty Images Leo Messi, Luis Suarez y sus respectivas esposas tienen una sólida amistad de años.

El pasado 19 de agosto, Luis publicó en su cuenta de Instagram un carrete con fotos de su entretenida escapada a la playa. “¡Disfrutando grandes momentos en familia y con amigos!”, escribió el futbolista uruguayo, quien en diciembre de 2023 se unió oficialmente al Inter Miami, el equipo del cual Messi es el capitán.

Suárez inició su álbum con una linda postal familiar en la que se le veía recostado sobre la arena, cargando a su esposa y a sus hijos Delfina, Benjamín y Lautaro. También compartió un posado en pareja con Sofía, con quien tiene un sólido matrimonio desde hace casi 15 años. Ella lució guapísima en un vestido de crochet color crudo, el cual permitió apreciar su estilizada figura.

© Instagram @luissuarez9 Luis Suárez publicó una hermosa postal familiar junto a Sofía Balbi y sus tres hijos.

© Instagram @luissuarez9 Luis Suárez y Sofía Balbi tienen un sólido matrimonio de 15 años.

Otra de las fotos que publicó Luis fue junto a Messi y Antonela. Las carismáticas parejas posaron juntas en la cubierta del bote en el que recorrieron la costa, aparentemente cerca de Miami. Tanto la argentina como la uruguaya lucieron espectaculares en coloridos bikinis estampados. Los cuatro se mostraron muy felices esbozando grandes sonrisas y derrochando complicidad.

© Instagram @luissuarez9 Luis Suárez, Sofía Balbi, Antonela Roccuzzo y Lionel Messi reafirmaron lo cercanos que son como amigos

Sofía compartió las mismas fotos en su propia cuenta, así como algunas más de sus hijos, quienes al parecer fueron los más felices con su salida a la playa. Messi y ‘Anto’ no han publicado todavía fotos de la salida, pero es probable que lo hagan, pues antes ya han dejado ver lo mucho que disfrutan pasar su tiempo con sus amigos.

Las confesiones de Luis Suárez sobre Messi

El delantero uruguayo forjó una gran amistad con el argentino hace años cuando ambos coincidieron en el F.C. Barcelona. Tras tomar caminos separados en sus carreras, volvieron a encontrarse en las filas del Inter Miami, y ahora que ambos viven en la llamada ‘Ciudad del Sol’, han podido compartir como en los viejos tiempos.

© Getty Images Messi y Suárez forjaron su amistad durante su etapa en el F.C. Barcelona.

A inicios de año, Suárez concedió una entrevista al programa radiofónico uruguayo La Mesa, y en ella habló, entre otras cosas, de los aspectos menos conocidos de Leo. “Cuando está de mal humor no te le acerques Yo no soy ningún boludo tampoco, sé cuándo está de mal humor y cuando de buen humor”, contó Luis, antes de revelar qué hace enojar a su amigo. “Perder partiditos en el fútbol, en el entrenamiento. En los entrenamientos también. O estar jugando un jueguito de fútbol tenis, o lo que sea, también, se calienta. Eso sí, si lo comés; después te come todas las veces. Yo me cag** de la risa”, expresó divertido.