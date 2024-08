Antonela Roccuzzo comparte las más bellas postales de su verano en familia

Tras la final de la Copa América, Lionel Messi se ha dedicado a recuperarse debido a la fuerte lesión que sufrió en la cancha. Sin embargo, este proceso ha sido más llevadero gracias al cariño y al apoyo de su familia. Antes del regreso a clases de los niños, el futbolista, su esposa Antonela Roccuzzo y sus pequeños han podido disfrutar de un placentero paseo por el mar, del cual ella ha publicado las más bellas postales.

Este 12 de agosto, Antonela tomó su cuenta de Instagram para compartir un lindo álbum familiar junto a su esposo y sus amados retoños: Thiago, Mateo y Ciro. “Verano y ellos”, escribió la guapa argentina, recibiendo de inmediato cientos de comentarios, así como millones de ‘me gusta’, incluido el de personalidades como Georgina Rodríguez.

La esposa de Messi inició su carrete con una hermosa foto familiar en la que se le veía rodeada por sus hijos, mientras su esposo la abrazaba dulcemente. Los cinco estaba disfrutando del sol durante un paseo en bote.

Como los enamorados que son, ‘Anto’ y Leo protagonizaron su propio posado en pareja, dejando ver no solo lo felices están como matrimonio, sino también sus espectaculares cuerpazos, fruto de largas horas en el gimnasio. Los niños también se dejaron ver muy contentos navegando con sus papás, disfrutando los últimos momentos de las vacaciones, pues estos días se retoman las actividades en muchos colegios en Miami.

Las imágenes dejaron ver que Messi ya no lleva la férula que había usado las últimas semanas debido a la torcedura de tobillo que sufrió el pasado 14 de julio, en la final de la Copa América. Se ha comentado que la recuperación de Leo podría llevar hasta seis semanas, pero no se ha fijado una fecha para su regreso a la cancha con el Inter Miami.

El pasado 8 de agosto, cuando el equipo de Messi se enfrentó al Toronto F.C., él fue captado con su familia viendo el partido como una más del público. De hecho, mientras transcurría el juego, coincidió con Lili Estefan, quien no se resistió a pedirle una foto.

Una historia de amor como pocas

Junto a sus hijos, Leo y Antonela viven una soñada como marido y mujer, pero para llevar a este punto debieron sortear muchos retos, incluido un noviazgo a muchas millas de distancia. En junio, Messi contó de viva voz su historia de amor con ‘Anto’, y detalló que ésta se remonta a cuando era muy joven. “Me hice muy amigo de Lucas, que es el primo de ‘Anto’ y es uno de mis mejores amigos de toda la vida. Iba a su casa y ahí la conocí, desde muy chiquitos. Siempre me gustó. En esa época se llamaba ‘amigovios’”, relató en el programa de streaming Dispuestos a Todo (Abitare).

“Después, con 13 años me fui para España y un poco que perdimos el contacto. La comunicación era mucho más difícil que ahora. Era a través de cartas, mails o alguna llamada por teléfono fijo, que eran caras las internacionales… Hasta que a los 16 o 17 años nos volvimos a encontrar, la comunicación era mucho más fácil con el messenger, chateábamos por ahí. Nos fuimos acercando otra vez, no habíamos perdido ese sentimiento que teníamos desde chicos, no había cambiado nada. A los 19, 20 años ya nos pusimos de novios”, recordó el futbolista quien hoy tiene 36 años.