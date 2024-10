Así fue la reacción en casa de Messi ante su increíble actuación junto a la selección de Argentina

Lionel Messi ha demostrado que está de vuelta y mejor que nunca. El futbolista argentino, que atravesó por una larga recuperación luego de lesionarse en julio, ha hecho vibrar a miles de fanáticos con su desempeño los últimos días. Pero fue en su regreso a su país natal donde reafirmó su calidad de ídolo al guiar a la selección albiceleste en un arrollador triunfo ante Bolivia. Su familia no podía estar más emocionada, tal y como lo mostró su esposa Antonela Roccuzzo, quien lo apoyó a la distancia.

© Instagram @antonelaroccuzzo Para Lionel Messi, Antonela Roccuzzo y sus hijos son su mayor apoyo.

El pasado 15 de octubre Messi causó furor entre los fanáticos argentinos al marcar un increíble triplete en el partido ante la selección boliviana como parte de las eliminatorias para el Mundial de 2026. El juego, que concluyó con un marcador 6-0, fue especialmente significativo para Leo, pues marcó su regreso a su patria amada, ya que se llevó a cabo en el Estadio Mâs Monumental, en Buenos Aires.

© Getty Images Messi anotó tres goles en el partido contra Bolivia en las eliminatorias sudamericanas.

Los hinchas albicelestes celebraron igualmente los goles de Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Thiago Almada, los cuales completaron la hazaña de Messi, quien una vez más portó la banda de capitán.

La emoción por este triunfo no solo se sintió en el estadio, sino también en los hogares de los fanáticos que apoyaron a la selección a la distancia. Entre ellos destacó Antonela, la esposa de Messi, quien al parecer se quedó con sus hijos en Miami.

La emoción en casa de Messi ante su regreso triunfal a Argentina

La guapa argentina publicó en su cuenta de Instagram un video en el que se apreciaba que estaba sintonizando la transmisión del partido. En la pantalla se veía a los jugadores abrazando a su capitán y celebrando su primer gol, mientras que de fondo se escuchaba la eufórica reacción, aparentemente de sus hijos, luego la anotación de Leo. “El mejor de todos los tiempos”, escribió ‘Anto’ después el retomar un post de la cuenta de Instagram la selección argentina.

La emoción de Leo por reconectar con sus fanáticos

Tras su triunfo en Buenos Aires, Messi tomó su cuenta de Instagram para expresar su sentir al jugar nuevamente en su país natal. “Tenía muchas ganas de volver a jugar en Argentina y me emociona más que nunca el cariño y la conexión con la gente. ¡Seguimos adelante con la misma ilusión!”, expresó y compartió varias fotos del juego. Su último partido en territorio argentino había sido el 17 de noviembre de 2023 ante Uruguay.

© Getty Images Messi se dijo muy emocionado de jugar de nuevo en su país.

“Es muy lindo venir acá y sentir el cariño de la gente emociona. Cómo gritan mi nombre, el de todos, el momento que venimos pasando ya hace años, la conexión con la gente... Disfrutamos todos, nos encanta estar acá en la Argentina con toda esta gente. Estamos felices por eso y por el triunfo también”, dijo Leo tras el partido, según recoge el medio deportivo TN.

Sobre la posibilidad de participar en la próxima Copa del Mundo, el astro expresó: “No me puse fecha ni plazo, simplemente disfrutar de esto. Me emociona más que nunca estar acá y sentir el cariño de la gente porque sé que pueden llegar a ser los últimos (partidos)”, dijo. “Me queda el final de temporada, hacer una buena pretemporada, que el año pasado no la tuve. Estaba con la cabeza pensando mucho en la Copa América y capaz me cuidé de más, que a veces es peor. Quiero ir viendo paso a paso y seguir disfrutando el día a día”.