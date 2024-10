Amaia Montero rompe el silencio y responde si regresará a La Oreja de Van Gogh tras la salida de Leire Martínez

Hace unos días, La Oreja de Van Gogh sorprendió a todos al anunciar la salida de Leire Martínez luego de 17 años siendo su vocalista. Tras esta inesperada noticia han surgido diversos rumores sobre los supuestos motivos detrás de la decisión de la banda, entre ellos uno que insinuaba el posible regreso de Amaia Montero. Tras el revuelo de estas versiones, la cantante española ha roto el silencio y ha respondido si está en sus planes volver a la agrupación de la que se despidió en 2007.

© Getty Images Leire Martínez se separó de La Oreja de Van Gogh tras 17 años como su vocalista.

El pasado 16 de octubre, Amaia fue cuestionada sobre los rumores por el programa TardeAR (Telecinco) y ha aclarado si tiene previsto o no regresar con La Oreja de Van Gogh. “No tiene nada que ver conmigo”, expresó en una conversación telefónica. “No tienen absolutamente nada que ver conmigo, nada”, reiteró cuando le preguntaron si estada involucrada en la salida de Leire de la banda.

Sobre el origen de los rumores, la cantante aseguró no tener conocimiento. “¡Eso es lo mismo que me pregunto! Por eso no digo nada, porque nadie me ha dado vela en este entierro, ni la quiero”, agregó.

© Getty Images Amaia aseguró no estar relacionada con la salida de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh.

La cantante de 48 años dejó claro que ella en ningún momento ha mencionado su regreso a la banda. “Se lo inventan y esto me está empezando a afectar. Esto es una locura. ¡Esto es una demencia! ¿He dicho yo o algún componente del grupo ha dicho que yo vaya a volver a La Oreja? Ni de mi boca ni de la otra parte. Con lo cual se lo inventan”, expresó enérgica.

El periodista Álex Álvarez intervino en el programa para hablar de las declaraciones que obtuvo con Amaia. “Ha dejado dos cosas claras. La salida de Leire no tiene nada que ver con ella y lo más importante, que niega que vaya a volver a La Oreja de Van Gogh”, enfatizó. “Dice que lleva un tiempo con problemas personales y dice que no la ataquen tanto en las redes sociales porque la están haciendo mucho daño”, agregó el comunicador.

© Instagram @amaiamonterooficial Amaia Montero ha atravesado por momentos difíciles en cuestiones de salud mental.

“No he estado dos años y medio en Las Bahamas de vacaciones, tomando el sol, dándome un respiro de la música, ¡no! Sabéis de dónde vengo y esto me está empezando a afectar”, confesó la cantante haciendo alusión a la pausa que hizo en su carrera por cuestiones de salud mental. “Ahora mismo estoy muy cabreada”, admitió.

Sin embargo, la cantante ha enviado un cálido mensaje a su público, quien la apoyado incondicionalmente. “Que les adoro, que adoro a mis fans con toda mi alma". En el programa, la conductora Ana Rosa Quintana comentó después que la última parte de la entrevista no se ha transmitido debido a que Amaia estaba muy afectada.

Las palabras de Leire sobre su salida y las especulaciones sobre el regreso de Amaia

En septiembre, antes de que se diera a conocer su salida de La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez se sinceró sobre los constantes rumores del regreso de Amaia a la agrupación, alimentado por el anhelo de los fans.

“Me sorprende que, 16 años después, todavía tenga que contestar por Amaia y que se me siga preguntando por ella. Ha tenido que quedar algo sin resolver”, asegura la artista en el programa Cara a Cara de Navarra Televisión.

© Getty Images Leire Martínez abordó hace poco los rumores del regreso Amaia a la banda.

“No me afecta que se diga que Amaia vuelve al grupo, lo que no me gusta es que se me ningunee. Si fuera verdad que vuelve es algo que no me planteo. Será el grupo quien decida o no. Pero no me gusta escuchar y ver determinados comentarios. ¿Y, yo qué?”, expuso. “Parece que a todo el mundo se le olvida que hay una cantante en el grupo. Llevo 16 años. Me resulta feo ver que parece que no importa nada. No me merezco eso, aunque me afecta en la medida en que yo quiero”, dijo.