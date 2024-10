Leire Martínez deja La Oreja de Van Gogh tras 17 años de ser la vocalista del grupo

Luego de la salida de Amaia Montero, en 2007, La Oreja de Van Gogh inició una nueva era de la mano de Leire Martínez, una incipiente cantante que en aquel entonces era egresada del reality show Factor X. Y aunque de momento los fans de la banda resintieron el cambio de vocalista, lo cierto es que Leire logró ganarse el corazón de cada uno de los seguidores gracias a su talento y simpatía, pues además de que su voz logró darle una nueva vida a la agrupación con temas como El Último Vals y Jueves. Sin embargo, tras 17 años de historia juntos, este lunes se ha anunciado que la banda seguirá adelante sin Leire, argumentando ciertas diferencias de las que no han ofrecido mayores detalles.

© Getty Images La cantante logró ganarse el corazón de los fans de la banda desde 2008

A través de un comunicado publicado en el perfil oficial de Instagram de la agrupación, se confirmó la salida de Leire de la banda. “Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados”, se puede leer en el primer párrafo.

© Getty Images Leire siempre fue tajante a la hora de responder sobre las comparaciones con Amaia

Sin entrar en detalles, el grupo dejó en claro que tomar esta decisión fue algo que les dolió a ambas partes, pero que la habían tomado tras un periodo de profunda reflexión. "La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo", explicaron. "Termina una etapa fascinante que todos llevaremos en el corazón y que nos ha permitido disfrutar de la mejor profesión del mundo de una manera soñada", finalizaron.

Cabe destacar, que durante la última presentación de La Oreja de Van Gogh en Sevilla, la cual se llevó a cabo la semana pasada, los fans no pudieron dejar de notar el hecho de que Leire Martínez se mostró más sensible de lo normal, por lo que incluso en varios momentos del concierto no pudo evitar las lágrimas. Especialmente durante el tema Rosas, en donde en ocasiones tuvo que ayudarse del público para poder calmarse y seguir adelante con el recital. Algo que ha sido interpretado por los fans de la banda como la despedida de la intérprete, quien desafortunadamente no pudo despedirse de su público sobre los escenarios.

Video Relacionado

La contundente respuesta de Leire ante los rumores

A lo largo de su historia con La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez tuvo que lidiar con las comparaciones con Amaia Montero, la primera vocalista del grupo, especialmente de las de los seguidores más conservadores de la banda, quienes no terminaron de aceptar el cambio. Algo de lo que hablpo recientemente Leire en una entrevista, en la que de forma tajante expresó su sentir ante este tipo de comentarios y a los rumores de un supuesto regreso de Amaia. "Me sorprende que dieciséis años después yo todavía tenga que contestar sobre Amaia porque, ¿quién soy yo para hablar de ella? Si ella quiere decir algo que lo diga, que es una persona libre y maravillosa", dijo en una charla con Navarra Televisión.

En ese sentido, Leire lamentó el hecho de que con esas comparaciones y especulaciones se intente minimizar su legado dentro de la banda, algo que los mismos fans han reprochaco a los demás integrantes, a quienes han acusado de guardar silencio en medio de los rumores sobre el supuesto regreso de Montero. "Que se diga que Amaia vuelve al grupo no me importa, no me afecta para nada. Lo que no me gusta es que se me ningunee a mí cuando se dice eso".