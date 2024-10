El gesto solidario de Ana Patricia Gámez con 'Chiquibaby', en medio del luto por su madre

Ha pasado apenas una semana desde que Stephanie Himonidis vivió el dolor más grande, ese por el que nadie quisiera atravesar: perder a un ser querido. 'Chiquibaby' sufrió la inesperada partida de su madre, la señora María del Socorro y el pasado 7 de octubre así lo dio a conocer a través de sus redes sociales. Con el peso de los días, la presentadora ha regresado al trabajo en la emisión de ¡Siéntase Quien Pueda! y su programa de radio, sin embargo el dolor persiste. A través de sus redes sociales, la conductora de raíces mexicanas compartió una carta abierta en la que expresó su sentir, asegurando tener "el corazoncito roto" y tener deseos de llorar todo el tiempo.

© @habiaunavezunafoto_ Stephanie Himonidis 'Chiquibaby' junto a su mamá y su hija

En su cuenta de Instagram, 'Chiquibaby' compartió una fotografía de un evento benéfico en el que coincidió con Francisca Lachapel. En su mensaje, Himonidis expresó lo triste que se sentía y la forma en la que volver al trabajo la ha ayudado a sanar su corazón. "¡Soy honesta! Mi corazoncito está roto, me cuesta sonreír y no sé cómo lidiar con este dolor, dicen que cada quién responde diferente al duelo, al luto, a mí me ha hecho bien regresar a la tv, a la radio, a mi rutina, pero no es fácil".

Este fue el post de 'Chiquibaby' sobre su dolor View post on Instagram

La presentadora de tv reconoció que, cuando hay algún silencio o que cuando los suyos la abrazan para consolarla, no puede evitar soltarse a llorar y que transita su duelo entre su faceta de profesional, esposa y madre; esta última siendo muy dura, pues sabe que tiene que ser la roca de la pequeña Capri Blu, quien con tres años le ha tocado despedir a su abuelita. "Cuando hay unos segundos en silencio, cuando me dan un abrazo solo quiero llorar, todo me recuerda a ella y tengo una mezcla de diferentes sentimientos a la vez… Porque sé que tengo que ser 'fuerte' para mi hija, para mi esposo, pero ¡siento que el mundo se ha detenido!".

© IG: @chiquibabyla Stephanie Himonidis 'Chiquibaby' y su mamá

La solidaridad de Ana Patricia Gámez con 'Chiquibaby'

Stephanie Himonidis hizo un llamado a sus seguidores para preguntarles si ellos habían pasado por algo similar. Varios de ellos respondieron a su post, entre ellos Ana Patricia Gámez. La conductora de Enamorándos USA(Unicable) conoce el dolor de 'Chiquibaby', pues en junio de 2020 perdió a su papá a causa del cáncer, hecho que la dejó devastada. La exreina de Nuestra Belleza Latina también fue transparente con sus seguidores durante su duelo, asegurando que había días buenos y malos, pero que solo el tiempo y el amor de los suyos la han ayudado a sanar.

© Instagram @anapatriciatv Ana Patricia recordó este año a su padre en su cuarto aniversario luctuoso.

"Es muy difícil continuar con nuestra 'rutina' aunque todo se sienta diferente, un día a la vez mi Chiqui, vive tu duelo a como sientas que es necesario, vendrán días mejores y otros no tanto, apóyate de ayuda profesional si sientes que lo necesitas. ¡Te abrazo fuerte!", escribió Ana Patricia debajo del post de su colega. A este bello gesto, Stephanie respondió: "Que linda anita Gracias por tomarte el tiempo te abrazo".