Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina, reunidos en Londres para celebrar la graduación de su hijo Eduardo

Orgullosa de ver crecer a sus hijos, Itatí Cantoral se ha dedicado a apoyarlos en todo momento para que estos conquisten sus sueños profesionales. Ahora, la actriz es testigo de un momento importante en la vida de uno de sus gemelos, Eduardo, quien se ha graduado con honores de la Academia de Música y Arte Dramático de Londres, según presumió la intérprete, quien con total felicidad mostró vistazos de ese momento familiar que incluso reunió a Eduardo Santamarina, su exesposo y padre de sus primogénitos. Recordemos que años atrás los jóvenes volaron del nido familiar para prepararse como profesionales en los ámbitos de su interés, y desde entonces la estrella de cine, teatro y televisión ha estado muy pendiente de acompañar a sus hijos en esta aventura.

© @itatic_oficial Itatí Cantoral felicitó a su hijo Eduardo por este importante logro en su vida.

La celebración de Itatí por Eduardo

Con el sentimiento a flor de piel, Itatí mostró en sus redes sociales vistazos del grato momento que vivió al asistir a la graduación de su hijo Eduardo. En las imágenes se observa al joven portando la toga y el birrete con los colores distintivos de la institución, mientras es reconocido por consolidar esta etapa colmada de grandes anhelos para él. “Graduación con honores para mi hijo Eduardo. Qué orgullo para la familia. Te amo con toda mi alma”, escribió la intérprete al pie del álbum fotográfico, en el cual incluye otras postales de su paseo por la ciudad de Londres estos días, feliz de ser testigo de los logros de su gemelo, quien heredó su pasión por la actuación y los escenarios.

Además de la felicitación de su mamá, Eduardo recibió el cariño de su hermano Roberto, quien publicó en sus historias de Instagram un clip del momento en el que su hermano graduó. Así mismo, le dedicó un mensaje como reconocimiento de su esfuerzo y entrega. “Después de mucha dedicación y esfuerzo, lo lograste”, escribió el joven en la publicación.

© @itatic_oficial Según compartió Itatí, su hijo se graduó con honores.

Itatí, Eduardo Santamarina y hasta Mayrín Villanueva juntos en Londres

Para ser partícipes de este instante tan especial, Itatí viajó a Londres también en compañía de su hija, María Itatí. Por si fuera poco, el papá del joven, Eduardo Santamarina, voló hasta aquella ciudad para celebrar con Eduardo este instante. A la escapada familiar también se unió Mayrín Villanueva, esposa de Santamarina, quien es muy cercana a los hijos del actor desde que estos eran niños.

En la postal compartida por Itatí se puede ver a la actriz junto al graduado, así como a Eduardo Santamarina, orgulloso por ser testigo de la realización del gemelo. Mayrín también posó para la lente a las afueras del campus, así como también la pequeña Julia, la hija en común entre la actriz y Santamarina. De esta manera, pusieron en alto la gran unión familiar que prevalece al interior de su círculo, siempre unidos por momentos tan especiales como ha ocurrido en esta ocasión.

© @itatic_oficial Itatí Cantoral, Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva se reunieron en Londres para celebrar la graduación de Eduardo.

Eduardo emprende el vuelo

Fue en septiembre de 2023 cuando Eduardo se mudó a Europa para hacer realidad su sueño como actor. “Yo estoy de hecho incursando la carrera de actuación ahorita en Londres. Me voy a ir justamente septiembre a un conservatorio muy prestigioso. Estoy muy feliz, muy orgulloso de haber podido pasar las audiciones porque fue un proceso arduo de tres castings, callbacks y pues el prepararme y demostrarle a mi familia, mi apoyo, que me han impulsado siempre hacer una mejor versión de mí, me emociona mucho”, dijo para las cámaras del programa Hoy por esas fechas.