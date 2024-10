Erika Buenfil revela la razón por la que no pidió una pensión para su hijo a Ernesto Zedillo Jr

Para Erika Buenfil no hay nada más importante que el saber que su hijo Nicolás está bien. Es por eso que desde que se convirtió en mamá, se entregó por completo al cuidado de su retoño, logrando establecer un equilibrió entre su carrera y su maternidad. Algo de lo que se siente sumemente orgullosa, pues ahora que ve cómo Nicolás ha llegado a convertirse en un hombre de bien, se ha dado cuenta que todo ha valido la pena. Algo de lo que habló en un reciente encuentro con la prensa, en el que sincera, reveló la razón por la que decidió no solicitar una pensión para su hijo a Ernesto Zedillo Jr., padre del guapo jovencito.

Directa como suele ser, la intérprete respondió a los cuestionamientos de la prensa relacionados con la crianza de Nicolás y su relación con el padre del jovencito, una oportunidad en la que se encargó de dejar en claro la razón por la que decidió hacerse cargo por su cuenta de la manutención de su retoño. “Fíjate que se puede reclamar hasta que el muchacho tiene 18 años y ahorita ya no. Pero no quiero reclamar nada... frijoles, pero míos", dijo la intérprete con su particular sentido del humor, en declaraciones retomadas por el programa De Primera Mano.

Por otro lado, Erika reconoció que, como sucede en muchas familias, en su momento llegaron a tener dificultades, pero ella se encargó de que en los peores momentos a su hijo no le hiciera falta nada. "Yo realmente saqué adelante con uñas y dientes a mi hijo. A veces había para restaurantes caros, para vacaciones, a veces no. Estoy muy orgullosa porque es un gran muchacho", agregó.

Esto es lo que piensa Erika sobre la relación de Nicolás y Ernesto

Hace unos meses, luego de que Ernesto Zedillo Jr. hiciera públicas unas fotografías en las que se le ve conviviendo con Nicolás, Erika Buenfil compartió con la prensa su sentir respecto a este acercamiento. “Nicolás está muy bien, no es que se vean diario, no cada domingo, fue un acercamiento, pasan tiempo y cada quien hace sus cosas”, compartió Erika, en declaraciones retomadas en el canal de YouTube de Edén Dorantes, siendo sumamente prudente a la hora de compartir mayores detalles. “No sé si ellos se comuniquen porque pues ya no me corresponde”, agregó.

En esa misma charla, la intérprete dejó en claro que, más allá de molestarle este acercamiento de su hijo con su padre, celebra el hecho de que las cosas finalmente se hayan acomodado y de que puedan disfrutar de este tiempo juntos. “Siempre lo he dicho, no me voy a molestar, es la familia de Nicolás, es para el bien de él, si él se siente a gusto, contento y de alguna manera puede tener ese contacto, para mí es bueno”, señaló.